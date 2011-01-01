Controlli nei shisha bar a Torino, sequestrati 11 chili di melassa

Oltre undici chilogrammi di melassa di contrabbando sono stati sequestrati nel corso di controlli effettuati nei shisha bar di Torino dai carabinieri per la Tutela della Salute. Nel corso degli accertamenti, condotti dal Nas del capoluogo piemontese, insieme all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con il supporto delle stazioni territoriali, è stata riscontrata la detenzione e l'utilizzo di melassa priva delle autorizzazioni previste, utilizzata per il consumo con il narghilè. Le violazioni hanno portato al sequestro del prodotto illecito e a carico dei titolari delle attività coinvolte sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 55 mila euro.