Sfruttamento della prostituzione, sei misure a Vercelli

Su disposizione della procura di Vercelli, la Squadra Mobile della questura vercellese, con il supporto delle Squadre Mobili di altre province piemontesi e di unità speciali e cinofile, sta eseguendo 6 misure cautelari in carcere a carico di soggetti residenti nell'Alessandrino e nel Torinese, gravemente indiziati, in concorso, per il reato di sfruttamento della prostituzione. L'indagine ha avuto inizio da una segnalazione di movimenti sospetti all'interno di un appartamento in provincia di Vercelli; le indagini hanno consentito di ricostruire le varie fasi dell'organizzazione dell'attività di favoreggiamento della prostituzione. Sono in corso anche diverse perquisizioni all'interno di appartamenti usati per commettere il reato e in altri immobili di proprietà degli indagati.