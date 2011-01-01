Crolla parte muro casa: 6 evacuati nell'Alessandrino

Sei persone sono state evacuate e ospitate nella sede di Castellazzo Soccorso dopo il crollo di parte del muro perimetrale della casa in cui vivono a Castellazzo Bormida (Alessandria). L'immobile si trova in via XXV Aprile, davanti ai portici del Municipio. Molti detriti sono caduti in strada e su un'auto in sosta. Secondo quanto spiegato dalla sala operativa provinciale dei Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, il crollo sarebbe stato dovuto a infiltrazioni d'acqua per le piogge persistenti. I pluviali erano intasati, e il muro di terra cruda non ha tenuto.