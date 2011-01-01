Turismo, a Prato Nevoso investimenti per oltre 60 milioni

Prato Nevoso, nel Cuneese, presenta un piano di investimenti da oltre 60 milioni di euro per il triennio 2026-2028, uno dei più rilevanti mai avviati da una stazione sciistica piemontese. Il programma prevede il rinnovamento degli impianti, il potenziamento dell'innevamento, l'ampliamento dell'area sciabile e un importante sviluppo dei servizi. Cuore del progetto è la realizzazione di una nuova seggiovia a otto posti ad ammorsamento automatico, infrastruttura che rappresenta un salto di qualità in termini di comfort, portata e sicurezza. L'investimento sull'innevamento programmato, supportato da un nuovo bacino di accumulo idrico nell'area del Caudano, consentirà di rendere le piste completamente fruibili in circa 36 ore. Il piano prevede inoltre l'ampliamento del dominio sciabile nella zona del Mondolé con una nuova seggiovia. E' prevista anche la realizzazione di una nuova area campo scuola, con l'installazione di nuovi tappeti di risalita, e di una seconda in zona Caudano. Completa il quadro un intervento sull'illuminazione della seggiovia a otto posti con un impianto a basso consumo energetico. Il progetto punta sulla destagionalizzazione e sul rafforzamento dell'offerta. Sarà cos' ampliato il Prato Nevoso Village dedicato ai bambini e alle famiglie con particolare attenzione alle attività estive, e realizzato un nuovo centro servizi alla partenza della telecabina La Rossa Panoramica. Sarà inoltre creata una pista di bob estivo con risalita integrata fruibile tutto l'anno. Sul fronte ricettivo, è prevista la costruzione di un nuovo hotel con spa di 1.000 metri quadrati. L'intera area sarà servita da un eliporto, risorsa preziosa anche sotto il profilo della sicurezza. "L''auspicio - dichiarano dalla Prato Nevoso spa - è che il percorso avviato rappresenti l'inizio di una progettualità condivisa e continuativa, capace di rafforzare il sistema neve piemontese nel suo complesso. La sensibilità dimostrata dalla Regione Piemonte verso la montagna, testimoniata dal recente Bando Neve, rappresenta un segnale concreto per il futuro del territorio".