LA SACRA RUOTA

Auto, l'Ue corregge la rotta ma il nodo è il parco vecchio

La Commissione rivede le regole sulle emissioni prendendo atto del mercato fermo e del peso dell'automotive sull'economia. Centralità alle ibride, sostegno alle piccole elettriche urbane e alle flotte aziendali: la transizione rallenta per non strangolare le fabbriche

Proviamo a interpretare le decisioni assunte dalla Commissione europea in materia di emissioni di Co₂. In realtà, la posta in gioco va ben oltre i parametri ambientali: riguarda il futuro dell’industria automobilistica in Europa, uno dei pilastri su cui si regge l’economia del continente.

A Bruxelles, almeno per ora, è prevalso il senso della realtà sulla furia ideologica. Parliamo di un settore che occupa circa 13 milioni di addetti e vale il 7% del Pil europeo, ma che si trova davanti a un mercato sostanzialmente fermo. Nei primi dieci mesi dell’anno le immatricolazioni crescono appena dell’1,4%.

Le auto elettriche non sfondano, mentre le ibride si confermano le vere regine del mercato automotive. Sono infatti queste a ridurre in modo concreto il peso delle emissioni delle vetture a benzina e, soprattutto, diesel.

Il “trucco” tecnologico delle mild hybrid

Qui entra in gioco un elemento chiave per l’industria e per l’occupazione. Le auto mild hybrid affiancano al motore termico un motore elettrico: più componenti, più tecnologia, più lavoro. È un “trucco” tutt’altro che marginale, perché consente di tenere insieme transizione ambientale e tenuta industriale. Questo è il primo dato fondamentale.

La seconda questione riguarda la volontà di sostenere la produzione in Europa di piccole utilitarie 100% elettriche. Una scelta coerente con la logica antinquinamento nelle grandi aree metropolitane: l’uso di auto del segmento A elettriche – come Panda e Fiat 500 – per brevi tragitti, soprattutto casa-lavoro-casa e verso i centri urbani, è essenziale per ridurre la presenza di polveri sottili.

A questa linea si affianca la decisione di favorire l’elettrificazione delle flotte aziendali, che rappresentano una fetta rilevante del mercato: Asl, Comuni delle città metropolitane, grandi aziende di servizi alla cittadinanza, fino alla logistica dell’e-commerce, con il coinvolgimento diretto anche dei veicoli commerciali. Per rendere credibile questo passaggio non basterà incentivare la produzione: servirà intervenire anche sul prezzo finale.

Il nodo irrisolto dei biocarburanti

Resta un punto critico. Sarebbe stato utile includere tra i biocarburanti anche quelli prodotti da scarti agricoli o alimentari. Continua a sorprendere questa diffidenza, soprattutto in una società opulenta come la nostra che, nonostante le crisi, produce enormi quantità di rifiuti.

L’Italia, in particolare, è un Paese in cui la raccolta differenziata consentirebbe una scelta di questo tipo. Del resto, da quegli scarti già oggi si produce energia: perché escluderli a priori anche dal capitolo dei biocarburanti?

La vera sfida: svecchiare il parco auto

Nel loro insieme, queste scelte delineano una strategia chiara: spostare il mercato verso la riduzione delle emissioni di Co₂ in modo graduale e non traumatico. Il binomio riduzione delle emissioni e crescita delle vendite è la chiave per abbattere l’inquinamento, perché il vero problema sta in un parco auto vecchio e altamente inquinante.

L’età media delle vetture in Europa è di quasi 13 anni, esattamente come in Italia. Nell’area Europa+Efta+Regno Unito circolano circa 297 milioni di auto, di cui circa 40 milioni nel nostro Paese. Di queste, il 44% rientra ancora nelle classi da Euro 0 a Euro 4. È evidente che, per ridurre le emissioni, la priorità è svecchiare il parco circolante.

Immatricolazioni: il grande abbaglio

I dati lo confermano. Nel 2024, su 297 milioni di veicoli circolanti in Europa+Efta+Uk, il 50,6% è ancora alimentato a benzina, il 40,8% a diesel, solo il 3,1% è ibrido e appena l’1,2% elettrico. Siamo abituati a guardare esclusivamente ai numeri delle immatricolazioni, ma è un grande abbaglio. La riduzione dell’inquinamento passa dalla trasformazione del parco auto esistente, non solo dalle vendite di nuove vetture.

Europa e Stellantis sulla stessa traiettoria

Le scelte europee appaiono coerenti con la linea tracciata dal nuovo ceo di Stellantis, Antonio Filosa. È il segnale che, almeno su questo fronte, industria e governance europea stanno dialogando e individuando una strada condivisa. Sarà un percorso lungo e tortuoso, mentre i costruttori cinesi cercano di occupare e intasare gli spazi di mercato. Ma la direzione è segnata. Come spesso accade in Europa, i tempi della politica sono lenti e macchinosi e l’industria ha bisogno di certezze e di tempo.

Razionalizzare i brand, prendersi sei mesi per presentare un nuovo piano industriale sono scelte logiche. Nel frattempo, l’auspicio è che la Fiat 500 ibrida, insieme alla 500 elettrica prodotte a Mirafiori, anche alla luce dei segnali positivi arrivati da Bruxelles, possano dare slancio e vigore a entrambe le linee produttive. Per guardare al futuro non in bianco e nero, ma attraverso una più realistica scala di grigi.