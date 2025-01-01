Torino, al Politecnico la due giorni di GeoAi

Il Politecnico di Torino ospita la terza edizione di GeoAI, che riunisce ricercatori, sviluppatori, professionisti e utenti avanzati che utilizzano l'IA applicata ai dati geospaziali, creando così una comunità italiana di esperti sul tema. Il workshop è una due giorni in programma il 18 e 19 dicembre. Nella prima giornata i partecipanti potranno interloquire con le associazioni scientifiche e di informazioni geospaziali e conoscere le ultime ricerche in tema di high-performance computing e delle applicazioni maggiormente usate oggi nell'osservazione della Terra. Nella seconda giornata sarà possibile dialogare con la professoressa Barbara Caputo, referente artificial intelligence machine learning del Politecnico di Torino e responsabile dello Spoke 7 del progetto Pnrr Fair-future artificial intelligence research, e con la professoressa Mariachiara Zanetti, vicerettore per le Politiche territoriali, nazionali ed europee dell'ateneo torinese. Il workshop è organizzato dal Comitato GeoAI 2025, che riunisce esperti provenienti da istituzioni di eccellenza, dal Politecnico di Torino, dalla Fondazione Bruno Kessler, dall'Università di Macerata, e dall'Università Politecnica delle Marche. L'appuntamento, spiega il Politecnico, "rappresenta un momento chiave di confronto e di condivisione tra comunità scientifica, enti di ricerca e aziende, offrendo una piattaforma di dialogo sulle potenzialità future dell'IA applicata ai dati geospaziali e sulle opportunità di trasferimento tecnologico verso la società".