Piemonte, 6,7 milioni per promozione di prodotti Dop, Igp, Doc e Docg

La somma di 6,7 milioni di euro, quasi 700mila in più del 2024, è stata stanziata dall'assessore all'Agricoltura del Piemonte Paolo Bongioanni per la promozione in Italia e in Ue dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità. Le risorse saranno messe a bando per sostenere i consorzi di tutela e le associazioni di produttori nelle azioni di promozione delle 13 Dop, 9 Igp, 41 vini Doc, 19 Docg e 4 bevande spiritose del Piemonte e delle associazioni di produttori del biologico, del Sistema Qualità Nazionale Zootecnica e di agricoltura integrata. "Dall'ultima edizione del bando, lo scorso anno - spiega Bongioanni - sono intervenuti cambiamenti epocali nella promozione del nostro agroalimentare d'eccellenza e per la crescita della sua redditività. Abbiamo lanciato il brand 'Piemonte Is - Eccellenza Piemonte' di cui potranno fregiarsi i prodotti agroalimentari di qualità certificata, che accompagna tutte le azioni di promozione dove è presente la Regione. La cucina italiana ha appena ottenuto il riconoscimento Unesco di Patrimonio mondiale dell'Umanità, e quella piemontese, con i suoi prodotti certificati a livello internazionale che da soli costituiscono un quarto del totale italiano, deve conquistare il posto che le spetta". Dazi e mutamenti economici - aggiunge - ci incoraggiano a esplorare e approcciare con fiducia mercati sempre nuovi. Per la prima volta abbiamo lanciato una grande campagna nazionale di spot televisivi che racconta i nostri straordinari cibi e il loro grande potenziale turistico". Il bando resterà aperto fino al 12 marzo 2026. Il contributo va dai 50mila ai 500mila euro e finanzia fino al 70% della spesa ammessa.