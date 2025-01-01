Ravetti (Pd): “Emendamenti Lega riscrivono il Piano socio-sanitario”

"Esistono due emendamenti Lega, emendamenti dell'ex assessore alla Sanità, che anche solo come numero di pagine equivalgono all'intero piano sociosanitario. Ma cos'è il Piano socio sanitario se non la definizione soprattutto della rete ospedaliera e del rapporto tra la rete ospedaliera e le politiche territoriali? Quei due emendamenti riscrivono completamente questi due ambiti in una modalità completamente inedita. Quei due emendamenti dovrebbero essere letti come due emendamenti delle opposizioni". Così Domenico Ravetti, consigliere regionale del Pd, durante la discussione in aula sul Piano socio-sanitario 2025-2030. Secondo Ravetti quello "dell'ex assessore Icardi e del gruppo della Lega è un atteggiamento politico non in linea con l'intera azione della maggioranza." Emendamenti "tra l'altro nemmeno presentati in commissione, presentati in aula, nemmeno oggetto di dibattito con il Piemonte. Io credo che questo sia il fatto politico inedito, cioè un posizionamento politico altro rispetto alla discussione che l'assessore e il presidente hanno attivato con il Piemonte".