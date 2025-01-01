A Torino Cgil e Anaao protestano contro il Piano socio-sanitario

Sit-in di protesta di alcuni sindacati questa mattina davanti a palazzo Lascaris, a Torino, in occasione della discussione in Consiglio regionale del Piano socio-sanitario regionale 2025-2030. Un centinaio le persone presenti all'esterno, con le forze dell'ordine a presidiare l'ingresso. "Noi pensiamo che la Regione poteva e doveva fare di più. Poteva e doveva ascoltare soprattutto chi opera nella salute. Mentre sentiamo parlare di intelligenza artificiale a sproposito, qua serve intelligenza umana". Così all'ANSA Giorgio Airaudo, segretario generale Cgil Piemonte. Per questo "noi vorremmo che la Regione avesse il coraggio di dire che se vuole la sanità pubblica la deve difendere, deve aumentare le assunzioni e l'impegno. Se invece vuole lo scivolamento verso il privato abbia il coraggio di dirlo, senza farci andare in silenzio verso il privato". Secondo Airaudo "il piano socio-sanitario presentato, che manca da più di 13 anni, non è all'altezza della domanda di salute delle cittadine e dei cittadini piemontesi, sia sul terreno dell'assistenza sia su quello della cura". In questo senso "nelle Rsa noi abbiamo un 50% di utenti che, pur avendo diritto alla quota pubblica di compartecipazione, non riescono a ottenerla e quindi pagano le famiglie". Inoltre "è da due anni che aspettiamo il nuovo Cup che dovrebbe seguire gli utenti: non dovrebbero essere gli utenti, i cittadini a chiamare per cercare la visita, per avere la prenotazione". "Non ci sono progettualità - aggiunge Valerio Tomaselli, vicesegretario Anaao Assomed Piemonte - non ci sono indicazioni di coperture economiche, non ci sono indicazioni dettagliate, non c'è granché sostanzialmente. Quindi quello che chiediamo è: cosa volete fare? Perché in questo piano non c'è granché, non ci sono grandi indicazioni in tal senso. Chiediamo di riprendere il timone in mano e scegliere una linea, poi verificheremo se sarà quella giusta o sarà da aggiustare".