Bando Stars, la Fondazione Crc finanzia 15 progetti nel Cuneese

Il cda della Fondazione Crc ha selezionato i 15 progetti che vengono sostenuti, con un contributo complessivo di 7,25 milioni di euro, all'interno del Bando Stars, l'iniziativa lanciata a fine gennaio con l'obiettivo di selezionare interventi strategici per il territorio della provincia di Cuneo. Alla luce della qualità dei progetti presentati, la fondazione ha scelto di ampliare i contributi, aggiungendo alle 10 selezionate all'inizio, ciascuna delle quali riceverà un contributo di 500 mila euro, ulteriori 5 iniziative, a ognuna delle quali andrà un contributo di 450 mila euro. Tra gli interventi premiati c'è il progetto per la Cittadella a protezione del territorio delle Alpi Marittime nell'ex caserma Mario Fiore di Borgo San Dalmazzo, destinata a diventare un polo di gestione delle emergenze a servizio della protezione civile. A Mondovì, nell'ex cittadella militare del quartiere Piazza, l'amministrazione comunale punta ad avviare percorsi universitari in arti performative e circensi. Altri finanziamenti garantiranno l'accessibilità ai disabili del museo Craveri di Bra e la riqualificazione del museo del vino Wimu a Barolo. "Con questa delibera, i 15 progetti selezionati possono dare avvio alla fase operativa, la cui conclusione è prevista per la fine del 2027", annuncia il presidente della Fondazione Crc Mauro Gola.