ENTI LOCALI

Mannaia sui Comuni di montagna. Calderoli ne taglia 100 in Piemonte

I paesi "montani" passerebbero da oltre 4mila a meno di 2.800. Coro di proteste contro i criteri previsti dal ministro. Fornaro (Pd): "Decisione senza confronto con i territori". Bussone (Uncem): "Sbagliato creare divisioni". Intanto le Regioni chiedono al Governo il rinvio delle norme

Stavolta a segnare lo scontro politico non è il termometro, bensì l’altimetro. Si gioca, infatti, sulle quote la già accesa partita tra il ministro leghista Roberto Calderoli e le opposizioni, anche se la questione non manca di travalicare gli schieramenti attestandosi più sui campanili che nelle segreterie di partito.

E la questione è quella che il Governo ha aperto rimettendo mano all’elenco dei Comuni che, fino ad ora, possono fregiarsi dell’appellativo “montano” dietro il quale c’è tutta una serie di misure positive, in primis economiche, cui nessuno intende rinunciare soggiacendo alla nuova misurazione altimetrica decisa dal ministro con criteri che domani approdano a Roma nella riunione della Conferenza Unificata, l’organismo che accorpa la Conferenza Stato-Regioni e quella Stato-Città. Incontro che, visto il clima della vigilia, non si annuncia né tranquillo, né facile. Già nelle scorse settimane, come riportato dallo Spiffero, le avvisaglie per un confronto duro erano state evidenti e diffuse.

Altitudine della discordia

I criteri annunciati e contenuti nel testo del Dpcm sono tre. Il primo stabilisce che un Comune, per essere montano, deve avere il 25% di superficie sopra i 600 metri e il 30% di superficie con almeno un 20% di pendenza. Un secondo criterio dice che si può ritenere Comune montano quel territorio con altimetria media superiore ai 500 metri. Infine, "per evitare paradossi territoriali e favorire l'inclusione, un terzo criterio prevede un'altimetria media più bassa ma che consenta di considerare montani anche quei Comuni che risultano 'interclusi', ovvero interamente circondati da Comuni che rispettano uno dei primi due criteri".

Calderoli sostiene che "in questo modo prevediamo di risolvere il paradosso tutto italiano per cui il 35% di territorio italiano è montano, ma oltre il 55% dei Comuni risultava negli elenchi degli Affari regionali. Secondo le nostre stime – aggiunge il ministro - da oltre 4.000 Comuni a circa 2.800”.

Un colpo di mannaia che fa insorgere tutti quei Comuni, soprattutto di piccole dimensioni, che si vedrebbero privati della definizione di montani, con tutto ciò che ne conseguirebbe.

Il testo del Dpcm sui Comuni montani

Il Pd va in montagna

E qui gli interessi di mescolano alla politica e quest’ultima alla geografia. Al ministro lombardo della Lega viene infatti imputata una scelta che privilegia le “sue” Alpi e penalizza l’Appennino storicamente per un’ampia parte di territorio amministrato dal centrosinistra, seppur ultimamente insidiato e ridimensionato da Fratelli d’Italia che ad oggi non pare aver alzato con decisioni gli scudi a difesa di Calderoli.

Lancia in resta contro la sua riforma, invece, il Partito Democratico che con il parlamentare piemontese Federico Fornaro, nel question time alla Camera, ha chiesto al ministro “di rivedere questi criteri confrontandosi con Anci e Uncem”, rimarcando come “la nuova classificazione avvenga a Roma senza un confronto con i territori”. Sempre dal Pd il deputato responsabile per la coesione territoriale, Marco Sarracino, dice che “Calderoli passerà alla storia non solo per il maldestro tentativo di dividere l’Italia con l’autonomia differenziata, ma per aver provato a dividere la montagna, le Alpi e gli Appennini”. Note e dichiarazioni dal principale partito di opposizione, ma anche quello che guida il maggior numero di enti locali interessati alla questione, fioccano come neve in quota.

Quel taglio pesante previsto allarma soprattutto le regioni del Nord e questo potrebbe essere un problema proprio per la Lega. Guardando al Piemonte sono circa un centinaio i Comuni destinati a non essere più considerati di montagna. E se dal grattacielo del Lingotto c’è un’oggettiva difficoltà a mettere nel mirino la riforma, ben diverso è l’atteggiamento che arriva dall’Emilia-Romagna il cui presidente Michele De Pascale chiama alla mobilitazione e avverte che "dove la legge ce lo permetterà continueremo a trattare come montani i Comuni che riteniamo di montagna, e non quelli che ci dice Calderoli”.

Il vaglio delle Regioni

La stessa Uncem, l’Unione del Comuni e Comunità montane, pur tenendosi a distanza dallo scontro tra schieramenti, prende una posizione decisa: "Sulla classificazione dei Comuni montani occorre evitare ogni scontro, frammentazione, divisione. – sostiene il presidente Marco Bussone - Non possiamo permetterci rotture, difficoltà di dialogo, muri. Per questo Uncem dice da vent'anni che le classificazioni dei Comuni montani, con parametri uguali in tutto il Paese, non servono. Evitiamo di dividere i territori, e i sindaci e concentriamoci sulle sfide e sulle opportunità vere”.

Un messaggio dai toni meno duri rispetto a molti altri, ma che tiene comunque il punto su una vicenda che già domani, nel confronto con le Regioni, potrebbe vedere un cambio di passo del ministro. Come quando si sale troppo in fretta in montagna.

Ipotesi suffragata dalla decisione assunta oggi dalla commissione Montagna della stessa Conferenza di chiedere il rinvio al Governo del provvedimento proposto da Calderoli. Nel dibattito che ha preceduto la stessa decisione sarebbero stati solo tre gli interventi a favore del testo così com’è giunti da Valle d’Aosta, Alto Adige e Lombardia. Contrari, proponendo il rinvio al Governo, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Calabria, Sardegna, Abruzzo e Piemonte.