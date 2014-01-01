CAVOLETTI DI BRUXELLES

Fondi europei, una bussola per non perderli: Crt e Acri lanciano EUknow

In un Paese che fatica a utilizzare fino in fondo le risorse disponibili, nasce la nuova piattaforma per rafforzare le competenze e orientare territori e organizzazioni nell'Europa dei progetti. Poggi: "Strumento per afforzare la crescita dei territori verso nuove opportunità"

C’è un paradosso tutto italiano che continua a ripresentarsi puntuale: l’Europa mette risorse sul tavolo, ma spesso restano lì, inutilizzate o intercettate solo in parte. I numeri parlano chiaro: la spesa sui fondi strutturali 2014-2020 si è fermata attorno all’80%, un dato che colloca l’Italia nelle retrovie dell’Unione per capacità di utilizzo effettivo delle risorse. Un limite che pesa sulla competitività dei territori e che, soprattutto, taglia fuori molte organizzazioni da occasioni concrete di crescita e sviluppo.

È proprio dentro questo scarto – tra opportunità disponibili e capacità di coglierle – che nasce EUknow.it, la nuova piattaforma promossa da Acri, Fondazione Crt e da un partenariato ampio e qualificato che comprende Fondazione CrCuneo, Cariplo, Caritro, Cariverona, Fondazione CrFirenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, Fondazione di Sardegna, Filiera Futura e Asvapp. Un progetto che raccoglie l’eredità della storica Guida all’Europrogettazione, ma lo fa cambiando passo: nuovo nome, nuovo design e strumenti completamente aggiornati.

EUknow.it si presenta come una vera e propria bussola digitale per orientarsi nel mondo, spesso complesso, dei progetti europei. L’obiettivo è dichiarato: rendere la conoscenza europea più accessibile, immediata e utile per chi opera sui territori, dal Terzo settore alle amministrazioni, fino alle organizzazioni impegnate su innovazione sociale, coesione, sostenibilità e impatto.

La piattaforma punta su una navigazione chiara e intuitiva, con strumenti di ricerca per parole chiave e tag, una funzione di lettura automatica dei contenuti e una sezione dedicata ai partner. Ma non è solo una questione di usabilità. EUknow.it apre anche nuovi canali di dialogo per raccogliere feedback, suggerimenti e domande, rafforzando quella dimensione partecipativa che ha sempre caratterizzato il progetto sin dai tempi della Guida all’Europrogettazione.

Sotto la nuova veste grafica, infatti, resta ciò che negli anni ha fatto della Guida un punto di riferimento per chi si occupa di fondi UE: un ecosistema informativo solido e strutturato. Manuali operativi, schede aggiornate sui programmi europei, un portale bandi, glossari, materiali audio e video, oltre a news, approfondimenti tematici, interviste e storie di progetto. Un patrimonio di conoscenze che viene rilanciato e potenziato.

Un altro elemento chiave è l’accessibilità: tutti i contenuti sono gratuiti, basati su fonti ufficiali, consultabili senza registrazione e aggiornati con continuità. La disponibilità in più lingue – italiano, inglese, francese e tedesco – rende EUknow.it uno strumento utile anche in una prospettiva di collaborazione europea, superando i confini nazionali.

Il timing non è casuale. EUknow.it nasce mentre l’Europa si prepara alla nuova programmazione 2028-2034 e l’Italia si avvia verso la fase post-Pnrr, una stagione che richiederà competenze più solide, partenariati efficaci e una maggiore capacità di competere a livello europeo. In questo contesto, rafforzare la capacità progettuale delle realtà locali diventa una priorità strategica.

«Sostenere l’accesso ai programmi europei significa rafforzare la crescita dei territori e accompagnare le organizzazioni verso nuove opportunità di sviluppo», sottolinea Anna Maria Poggi, presidente della Fondazione Crt. Sulla stessa linea il presidente di Acri, Giovanni Azzone: «Per Acri, EUknow.it è un progetto di valore strategico, sia per gli obiettivi che per il modello su cui si basa: rafforza il Terzo settore – da sempre al centro dell’impegno delle Fondazioni di origine bancaria – e amplia lo sguardo verso la dimensione europea, sempre più rilevante per le nostre comunità».

In definitiva, EUknow.it non è solo un restyling di un’esperienza consolidata, ma un investimento mirato su competenze, accesso alle informazioni e capacità di fare sistema. Un tentativo concreto di colmare quel divario che troppo spesso ha impedito all’Italia di giocare fino in fondo la partita europea.