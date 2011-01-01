Fim Cisl, la tardiva decisione Ue sull'auto è un primo passo

"La decisione dell'Ue di rivedere lo stop ai motori termici dal 2035 e il sì a motori ibridi e alimentati a biofuel va incontro alla richiesta di neutralità tecnologica, che noi come Fim, insieme alle altre organizzazioni sindacali portiamo avanti da quando l'Ue ha proposto le regole su green deal. Introduce inoltre elementi di flessibilità, sulle sanzioni, sulle flotte aziendali, sui veicoli commerciali e sui veicoli pesanti". Lo affermano il segretario generale della Fim Cisl, Ferdinando Uliano e il coordinatore nazionale automotive Stefano Boschini. "Quest' anno a febbraio - ricordano Uliano e Boschini - abbiamo organizzato una grande manifestazione a Bruxelles con i sindacati metalmeccanici di tutt'Europa per chiedere all'Ue di sostenere con forti investimenti l'intera industria europea e la necessità di rivedere il green deal sulle auto che prevedeva lo stop delle motorizzazioni endotermiche entro il 2035 e multe pesanti per i produttori europei. La proposta di ieri è un primo passo che va nella giusta direzione di rivedere il rigido regolamento sulle emissioni consentendo alle case automobilistiche di ridurre dal 2035 le emissioni CO2 allo scarico del 90% rispetto al 2021, non più del 100% come oggi previsto, introducendo il concetto di neutralità tecnologica. La proposta combina questa flessibilità con un meccanismo di compensazione, ma necessità di ulteriori modifiche. La proposta che ora dovrà essere sottoposta al Parlamento e Consiglio europeo, consentirà ai produttori di automobili e furgoni di raggiungere gli obiettivi nell'arco di cinque anni ed evitare di ricevere multe nel primo anno se non li raggiungono. Rimane sempre aperta la necessità di politiche industriali a livello europeo e nazionale, con fondi specifici, per sostenere il settore per recuperare il ritardo tecnologico accumulato negli ultimi anni".