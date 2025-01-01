In Piemonte Anaao Assomed diffida 20 aziende sanitarie

Venti aziende sanitarie del Piemonte sono state oggetto di diffida a livello regionale da parte di Anaao Assomed, il sindacato dei medici ospedalieri. E in 6 aziende su 20 Anaao ha dovuto attivare la diffida anche a livello aziendale, "a conferma di criticità reiterate che non trovano soluzione nei tavoli ordinari". E' quanto emerge dal Libro Bianco presentato oggi dal sindacato alla Camera dei Deputati, che a livello nazionale fotografa su base documentata "le inadempienze contrattuali e le distorsioni organizzative che nell'ultimo anno hanno gravato sulla dirigenza medica e sanitaria nel Servizio sanitario nazionale". Le diffide promosse in Piemonte riguardano temi come "il recupero delle ore eccedenti lavorate, la corretta applicazione dell'imposta sostitutiva del 15% alle prestazioni aggiuntive, la contestazione dell'illegittima richiesta del contributo del 5% Legge Balduzzi sull'Alpi di 10 anni fa". Fra le segnalazioni spiccano violazioni del riposo giornaliero ad Alessandria, Biella, Città della Salute di Torino e San Luigi di Orbassano; superamento delle 5 guardie mensili nelle Asl To4, Biella, e Vco, e negli ospedali della Città della Salute di Torino e Maggiore di Novara; superamento delle 10 pronte disponibilità mensili nelle Asl To4, To5; Città di Torino, Vco, e negli ospedali della Città della Salute, di Alessandria e al San Luigi. Altri problemi riguardano tra le altre cose guardie svolte in sedi diverse da quella di assegnazione, la contrattazione integrativa non chiusa in 14 aziende su 20, e contingenti minimi in caso di sciopero non definiti al Mauriziano. "Questo quadro - afferma la segretaria regionale Anaao Assomed Chiara Rivetti - mostra che le violazioni nei confronti dei dirigenti medici e sanitari continuano a verificarsi in una quota rilevante di aziende. Il rispetto delle regole non è automatico e senza un'azione sindacale costante, molte delle tutele previste resterebbero solo sulla carta".