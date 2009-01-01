Associazione Coscioni, sulla pillola abortiva Ru486 Cirio va contro l'Oms

L'associazione Luca Coscioni sottolinea che "sono oltre trent'anni che la letteratura scientifica ci rassicura sulla efficacia e sulla non pericolosità dei farmaci per l'aborto farmacologico", rimarcando che "la sua sicurezza secondo l'Associazione dei ginecologi e ostetrici americani Acog è paragonabile a quella dell'ibuprofene, che possiamo comprare senza nemmeno l'obbligo di ricetta". La puntualizzazione arriva da Mirella Parachini e Anna Pompili, ginecologhe dell'Associazione, insieme a Chiara Lalli, bioeticista e consigliera generale della Coscioni, commentando l'affermazione del presidente del Piemonte Alberto Cirio secondo il quale l'aborto farmacologico presenterebbe "potenziali rischi". Cirio lo ha detto rispondendo alla consigliera Pd Nadia Conticelli circa "il divieto di somministrazione della pillola abortiva Ru486 nei consultori familiari senza il recepimento delle linee di indirizzo ministeriali del 2020". "La procedura farmacologica - ricorda la Luca Coscioni - è stata introdotta in Italia nel 2009, vent'anni dopo la Francia e la Cina. Nel 2019 l'Organizzazione mondiale della sanità ha rimosso la raccomandazione della somministrazione sotto controllo medico e ne ha ammesso l'autosomministrazione a domicilio. Sulla base delle evidenze scientifiche, delle raccomandazioni dell'Oms e delle principali società scientifiche internazionali, nel 2020 le linee di indirizzo ministeriali hanno stabilito che la procedura farmacologica può essere eseguita in consultorio o in ambulatorio, anche con autosomministrazione a domicilio del secondo farmaco". Negando questa possibilità, aggiunge l'Associazione, le donne vengono "costrette a ricoveri inappropriati, inutili e pericolosi, che comportano uno spreco inaccettabile di risorse pubbliche e costituiscono un ostacolo all'accesso alla interruzione volontaria della gravidanza".