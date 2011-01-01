Missioni di pace e ipocrisia bellica

In questi ultimi anni mi sono ritrovato spesso a cercare un termine che potesse definire l’atteggiamento dell’Occidente moderno nei confronti delle altre nazioni. Le guerre scoppiate all’indomani del crollo del Muro di Berlino, in cui anche l’Italia era in prima linea, non sono mai state dichiarate ufficialmente (come invece prevede il diritto internazionale), ma giustificate quali semplici missioni di Pace, oppure azioni militari a salvaguardia di popoli oppressi.

Le ragioni addotte per giustificare la presenza di soldati occidentali nei vari conflitti bellici, di questi ultimi decenni, hanno creato un’aurea splendente intorno al blocco atlantico, alimentata dal generoso sacrificio di governi ed eserciti impegnati nel nome della difesa di alti valori: aerei e fanteria, nella narrazione ufficiale, vanno al fronte per proteggere un’etnia perseguitata, oppure per esportare la preziosissima “Democrazia” nelle nazioni dominate da terribili dittatori sanguinari.

Il racconto non mi ha mai convinto del tutto, a partire dalla carneficina in ex Jugoslavia che vide i Paesi Nato schierarsi al fianco delle forze croate e bosniache, indicando al contempo nei serbi di Belgrado il nemico da abbattere. L’Europa, durante il conflitto balcanico, si posizionò quindi dalla parte dei secessionisti, rivendicando il loro diritto a sciogliere la Federazione jugoslava: una presa di posizione purtroppo non del tutto coerente con le politiche repressive attuate nei confronti dei movimenti indipendentisti attivi nel Vecchio Continente.

L’attenzione per la tutela di alcune minoranze in Jugoslavia si rivelava infatti in contrasto con il trattamento riservato alle forze separatiste presenti in Occidente: realtà contrastate con forza dai governi nazionali, i quali non hanno mai disdegnato il ricorso alla carcerazione, e di tanto in tanto anche alla tortura, per bloccare le spinte contro l’unità statale. La mannaia poliziesca, nel tempo, ha colpito tutti: gli indipendentisti dei Paesi Baschi (Spagna); i nazionalisti della Corsica (Francia); i secessionisti catalani (Spagna) e quelli fiamminghi (Belgio); gli anti unionisti dell’Irlanda del Nord (Regno Unito); i Sud tirolesi (Italia).

Altrettanto singolari furono le motivazioni poste a ragione dell’intervento militare in Iraq, la cui invasione venne dichiarata necessaria a causa della crudeltà di chi governava quella nazione, nonché per l’esistenza di magazzini militari usati per stoccare potenti armi di “distruzione di massa”. Naturalmente di quegli arsenali devastanti non si trovò traccia alla caduta di Bagdad, ma il dittatore iracheno, un tempo alleato di Washington (che nel 1980 lo mandò in guerra contro l’Iran), venne impiccato ugualmente. La spedizione militare impegnata nell’invasione dell’Iraq includeva alcuni reparti militari di Kiev.

Strano anche il modo in cui le manifestazioni indette dalle forze anti Gheddafi nella “Giornata della collera” (i media nostrani ne anticipavano da tempo le conseguenze nefaste per il regime di Tripoli) abbiamo acceso una miccia che nel 2011 fece deflagrare la rivolta e, soprattutto, comportò l’intervento armato di alcuni Paesi Nato (Francia e Usa in primis). Temerari giornalisti, dediti all’inchiesta sul campo, denunciarono all’epoca i forti interessi che legavano il presidente francese Sarkozy al leader libico (giustiziato tramite linciaggio), a causa dei finanziamenti alla sua campagna elettorale del 2007 provenienti da Tripoli: affermazioni smentite seccamente, ma diventate incontestabili dopo il recente arresto dell’ex inquilino dell’Eliseo, in seguito a un’inchiesta dedicata a quelle “inesistenti” sovvenzioni illegittime.

Infine, le famose “Rivoluzioni Arancioni” che infiammarono, sull’inizio del nuovo millennio, gli Stati usciti dalla sfera di influenza dell’ex Unione Sovietica. Ribaltamenti di regimi applauditi anche da buona parte della Sinistra italiana, avvenuti grazie al sostegno dato dai servizi statunitensi (assicurato dalla presenza sul campo di alcuni membri del Congresso americano) alle quinte colonne interne a capo delle proteste di piazza: eventi che in Ucraina, ad esempio, fecero salire al potere Julija Tymošenko, oggi in carcere per omicidio.

La presentazione del libro “Il porcospino d’acciaio” di Luciano Canfora, avvenuta qualche giorno addietro nella sala Mario Operti a Mirafiori Nord, mi ha permesso finalmente di dare un nome all’atteggiamento bellicistico degli europei: il termine calzante è “neocolonialismo”. Oggi lo sfruttamento occidentale delle terre straniere non avviene più tramite la conquista militare diretta delle aree di interesse (come al contrario fanno le potenze imperialiste vecchio stampo), ma lavorando abilmente dietro le quinte (sin dove possibile), armando i movimenti politici alleati e facendo traballare, fino a farli cadere, i governi ostili.

La riluttanza dell’unione Europea a porre termine alla guerra in Ucraina non richiama alla mente un atto di solidarietà verso un popolo aggredito, ma dimostra la volontà di non mollare di un centimetro la propria sfera di influenza ad Est, nonché l’esigenza di mantenere il controllo delle risorse minerarie e delle ampie opportunità di business offerte dal liberissimo mercato ucraino.

Valutare i conflitti come una contrapposizione tra “Buoni” contro “Cattivi” è puro esercizio retorico, anche perché i “Buoni” si vedono solo al cinema, in pellicole come Star Wars, mentre la realtà offre tanti “Cattivi”: una moltitudine di Darth Fener indisturbati nel loro agire per carenza di Cavalieri Jedi (il popolo del resto ama votare chi dispensa sogni pieni di ipernazionalismo).