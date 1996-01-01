ALTA TENSIONE

Askatasuna, blitz della polizia.

Niente sgombero ma stop al patto

Perquisizioni all'alba nello storico stabile occupato di corso Regina: Digos, reparti mobili e carabinieri in azione nell'inchiesta sugli assalti alle Ogr, a Leonardo e a La Stampa. Attivisti in strada, traffico e tram bloccati. Lo Russo mette fine alla collaborazione

È scattata all’alba di oggi una vasta operazione di polizia al centro sociale Askatasuna di Torino, in corso Regina Margherita 47, storico stabile occupato dal 1996. All’interno dell’edificio sono in corso perquisizioni da parte della Digos della questura torinese e dei reparti mobili, mentre controlli analoghi vengono effettuati anche in abitazioni di militanti riconducibili al centro sociale e a collettivi studenteschi.

L’operazione sarebbe collegata all’inchiesta sugli assalti alle Ogr, a Leonardo e alla sede del quotidiano La Stampa, avvenuti nei mesi scorsi durante manifestazioni pro Palestina. Un filone investigativo che, nelle intenzioni degli inquirenti, punta a ricostruire responsabilità e dinamiche degli episodi di violenza.

Sul posto, oltre alla Digos, sono presenti reparti mobili della polizia, carabinieri, guardia di finanza e numerosi mezzi. Davanti allo stabile, intanto, si stanno radunando attivisti e simpatizzanti, tenuti a distanza dalle forze dell’ordine, che presidiano entrambi i lati dell’edificio. Gli antagonisti, attraverso i social, parlano di “ingente dispiegamento di mezzi di polizia, camionette e idranti sotto l’Aska e a bloccare le vie limitrofe”. E aggiungono: “Ancora non è chiara l’entità dell’operazione, chi può ci raggiunga”.

Le ripercussioni sulla città sono immediate. La viabilità in corso Regina è bloccata nel tratto antistante il centro sociale, mentre la polizia municipale ha chiuso il corso davanti alla palazzina. Anche il percorso di una linea di tram è stato interrotto e Gtt ha attivato bus sostitutivi per garantire il servizio.

Sul piano amministrativo, Askatasuna è interessato da circa un anno da un progetto sui beni comuni. In particolare, dalla primavera 2025 è in vigore un patto di collaborazione tra il Comune e un comitato di garanti per la gestione delle attività di una parte dello stabile, il piano terra. Un elemento che oggi torna al centro dell’attenzione.

Secondo quanto riferito, al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine, la Digos ha trovato all’interno sei attivisti, collocati tra il quinto e il sesto piano dello stabile. Una circostanza che potrebbe entrare in contrasto con il patto di collaborazione, limitato appunto alla gestione del solo piano terra. E infatti, poche ore dopo l’intervento delle forse dell’ordine il sindaco Stefano Lo Russo dichiara scolto il patto: “L’Autorità di Pubblica Sicurezza sta svolgendo questa mattina attività presso l’immobile di corso Regina Margherita 47. In questo contesto la Prefettura di Torino ha comunicato alla Città l’accertamento della violazione delle prescrizioni relative all’interdizione all’accesso ai locali di corso Regina Margherita 47. Tale situazione configura un mancato rispetto delle condizioni del patto di collaborazione che pertanto è cessato, come comunicato ai proponenti”.

Mentre l’operazione di polizia, carabinieri e guardia di finanza è ancora in corso, continuano ad arrivare attivisti sul posto. Sui social, in queste ore, circola anche un messaggio carico di tensione: “Potrebbe essere possibile lo sgombero”, scrivono alcuni militanti, mentre le perquisizioni proseguono e l’attenzione resta altissima su uno dei luoghi simbolo dell’area antagonista torinese.