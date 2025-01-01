Cattolici in politica cercasi

Nessuno, almeno credo, si fa catturare solo e soltanto della nostalgia. Anche perché la nostalgia, che è pur sempre un sentimento nobile e genuino, rischia di diventare una gabbia che ti impedisce di guardare al futuro con speranza ed ottimismo. Eppure, malgrado questa premessa necessaria e persin indispensabile, è pur vero che talvolta la tentazione nostalgica rischia di avere il sopravvento. Soprattutto quando si parla di fatti oggettivi e che non sono, purtroppo, granché opinabili. Mi riferisco, nello specifico, al peso, al ruolo e all’autorevolezza dei cattolici impegnati in politica a Torino e in Piemonte.

E quando parlo dei cattolici impiegati in politica non mi riferisco, genericamente, ai credenti. Quelli, più o meno, lo sono quasi tutti e, comunque sia, non c’entra affatto con questa riflessione. Ma, semmai, parlo della tradizione e della cultura ex democristiana e del pensiero riconducibile al cattolicesimo popolare e al cattolicesimo sociale. Parlo, cioè, di quella esperienza politica che per quasi 50 anni si è riconosciuta nella presenza della Democrazia Cristiana e poi, dopo il tramonto della Dc causa tangentopoli, si è ritrovata in alcuni partiti che sono succeduti al “partito cattolico”: Ppi e Margherita nel campo del centro sinistra e Ccd e Udc nello schieramento alternativo. Non cito altri partiti perché questa cultura in altri luoghi è stata, ed è tuttora, del tutto irrilevante, marginale ed insignificante. Tanto a destra quanto, soprattutto, a sinistra. A Torino e in Piemonte innanzitutto, per non parlare del livello nazionale.

Ora, al di là delle dinamiche concrete e della sempre più rapida evoluzione della politica italiana, è indubbio che ormai da tempo questa presenza politica, culturale, programmatica e forse anche etica si è progressivamente impoverita sino al punto di dissolversi. E non sono, come ovvio e persino scontato, le singole carriere personali all’interno di alcuni partiti – peraltro del tutto esterni, estranei se non addirittura alternativi rispetto alla storia, alla cultura e alla tradizione del cattolicesimo politico italiano – a risolvere questo atavico e perdurante problema. Lo dico perché, anche se viviamo in una stagione post ideologica e a volte addirittura post politica, altre correnti culturali sono ben presenti o sono ritornate centrali. Penso, per fare qualche esempio, al populismo demagogico e qualunquista della Lega e dei 5 stelle, alla sinistra radicale e massimalista della Schlein, alla sinistra estremista e ideologica del trio Fratoianni/Bonelli/Salis, alla destra conservatrice e di governo di Fratelli d’Italia, al centro liberale e di governo di Azione o alla versione centrista, riformista e tardo aziendale di Forza Italia. Purtroppo, e al di là di qualsiasi pregiudiziale o preconcetto politico e culturale, continua a mancare all’appello la cultura e il pensiero del cattolicesimo politico italiano. Anche in assenza di un partito di riferimento.

Ecco perché, per ragioni semplici ma oggettive, si rende necessaria questa presenza. E non solo per ragioni storiche e coerenti con la vicenda democratica del nostro paese. Ma anche per motivazioni più contingenti. E cioè, semplicemente, non è pensabile – e né tollerabile – che si verifichi, seppure con alterne fortune, il ritorno di culture, o sub culture, politiche e manchi del tutto all’orizzonte una presenza politica seria e credibile riconducibile alla storia e alla tradizione del cattolicesimo democratico, popolare e sociale. E lo dico per il bene della nostra democrazia, innanzitutto, e non solo per la storia dei cattolici impegnati in politica. Anche a Torino e in Piemonte.