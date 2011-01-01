Mollicone (FdI), Gedi e Cdr convocati in Parlamento

"Il Parlamento, con il sottoscritto come presidente della commissione editoria, ha convocato sia il gruppo Gedi sia il Cdr". Lo ha annunciato nell'Aula della Camera Federico Mollicone (FdI) in risposta alle opposizioni. "Governo e Parlamento sono intervenuti immediatamente per la tutela occupazionale e la libertà di espressione. Se, invece, il problema è che non piace il possibile acquirente, su questo interviene il mercato - ha aggiunto -. Mercato che, con gli scorsi governi di centrosinistra, ha visto tutti silenti quando lo stesso proprietario ha venduto Stellantis. Invito i colleghi a difendere i livelli occupazionali sempre".