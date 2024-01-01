Gl events Italia, fatturato e organico in crescita nel 2025

Il polo fieristico di Gl events Italia chiude il 2025 con un fatturato pari a 14,8 milioni di euro, in crescita rispetto al 2024 e rafforza il suo ruolo come motore di sviluppo economico, culturale e sociale per la città. Lingotto Fiere si conferma così tra i principali hub italiani contribuendo a riaffermare l'identità di Torino come centro di grandi eventi. Sono stati circa 40 gli eventi ospitati nel 2025 tra fiere B2C, B2B, congressi, appuntamenti sportivi, musicali e corporate, con 1 milione di visitatori. La venue è stata attiva per 260 giorni - tra allestimenti, manifestazioni e operazioni tecniche - utilizzando i tre padiglioni, l'Oval e le aree esterne, per un totale di oltre 500.000 mq allestiti. La programmazione ha richiamato pubblico e operatori da tutto il mondo grazie ad appuntamenti come The World's 50 Best Restaurants, Aerospace & Defense Meetings, Horeca Expoforum e Hyrox, consolidando la vocazione internazionale della struttura. In crescita del 12,8% l'organico con di 50 persone in staff e migliaia di collaboratori. Nel 2025 sono stati avviati interventi infrastrutturali per quasi 3 milioni di euro, tra cui il rifacimento delle cabine di media tensione, l'aggiornamento del sistema di Building Management System (BMS - tecnologia chiave per la gestione intelligente degli edifici), e lo studio preliminare di un nuovo impianto antincendio. Ulteriori 3 milioni di investimenti sono programmati per il 2026 destinati anche al miglioramento dell'efficienza energetica e alla prosecuzione del piano di relamping con il passaggio all'illuminazione Led. E' stato anche avviato un percorso di innovazione, introducendo anche strumenti di intelligenza artificiale per migliorare la pianificazione degli eventi, potenziare la customer experience e rendere più accurata l'analisi dei dati. "Se l'intelligenza artificiale oggi è imprescindibile per crescere in tutte le filiere, la vera forza risiede nell'intelligenza collettiva: la capacità di unire energie, competenze e visioni. Su questa strada prosegue il dialogo con le istituzioni locali e tutti gli stakeholder. I segnali positivi ci sono, ma il lavoro da fare è ancora molto. Guardiamo al 2026 con determinazione e ottimismo" spiega Gàbor Ganczer, amministratore delegato di Gl events Italia.