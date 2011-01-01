Le diocesi di Ivrea e Asti rispondono all'appello dei lavoratori di Konecta

Le Chiese di Ivrea e di Asti rispondono all'appello dei lavoratori di Konecta rivolto alle istituzioni locali perché sostengano la loro lotta a difesa del posto di lavoro. L'azienda ha infatti annunciato l'accorpamento delle sedi a Torino, costringendo da giugno il trasloco forzato di 1.100 dipendenti, 700 da Ivrea e 400 da Asti. I vescovi di Ivrea, monsignor Daniele Salera, e di Asti, monsignor Marco Prastaro, seguono con particolare attenzione e apprensione l'evolversi della situazione ed in particolare dei risultati che potranno emergere dal tavolo di confronto al Ministero del Lavoro a Roma il 22 dicembre. Chiedono con insistenza che si "intensifichino le opportunità di dialogo per individuare soluzioni che tutelino la dignità del lavoro in un contesto di economia più etica e meno orientata al solo profitto" e che "le istituzioni pubbliche e le parti sociali tentino tutte le strade possibili per conservare le attività ad Ivrea e Asti con i rispettivi posti di lavoro". "Le diocesi di Ivrea ed Asti esprimono vicinanza alle preoccupazioni delle lavoratrici, dei lavoratori e delle loro famiglie - aggiunge una nota congiunta - nella convinzione che nessuno debba sentirsi solo, auspicando allo stesso tempo, un salto di qualità nelle riflessioni sullo sviluppo economico, nei rapporti sociali e nelle scelte di valorizzazione delle molteplici risorse del territorio".