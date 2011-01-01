Dalla Regione 27 milioni per l'internazionalizzazione delle imprese

La Regione Piemonte stanzia 27 milioni per i progetti integrati di filiera delle imprese. La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore Andrea Tronzano, la nuova misura per il periodo 2026-2029. I progetti integrati di filiera (Pif) rappresentano uno strumento collaudato per consolidare la presenza delle pmi piemontesi sui mercati esteri, promuovendo aggregazioni strategiche di filiera e una proiezione internazionale coordinata. La misura, coerente con la Strategia di Specializzazione Intelligente regionale, interesserà in via prioritaria i comparti Automotive & Transportation, Aerospazio, Cleantech & Green Building, Tessile e Alta gamma, Agroalimentare e Agritech, Microelettronica e Automazione, Salute e Benessere, Ict, con possibilità di estensione ad altri settori ad alta potenzialità. Nel 2024 e 2025 sono state realizzate complessivamente 227 attività di internazionalizzazione, coinvolgendo oltre 3.100 imprese piemontesi. Solo nel 2025 le iniziative sono state 117, con quasi 1.600 aziende partecipanti, in particolare attraverso fiere internazionali, business convention e workshop B2B, che hanno rafforzato i contatti commerciali e la presenza delle PMI sui mercati esteri. "Con questo provvedimento - spiegano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alle Attività produttive e Internazionalizzazione Andrea Tronzano - rilanciamo la capacità del Piemonte di competere sui mercati globali. Puntiamo su imprese che innovano, collaborano e si organizzano in filiera. La crescita delle esportazioni passa dalla capacità di presentarsi come sistema, valorizzando eccellenze, know-how e relazioni industriali". Le attività previste comprendono azioni di sistema (animazione, formazione, supporto all'aggregazione) e azioni di investimento (partecipazione a fiere, B2B internazionali, missioni economiche, digitalizzazione dell'offerta, assistenza sui mercati target)".