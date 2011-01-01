Cirio, Askatasuna è fuori dal rispetto delle regole

"L'operazione in corso da questa mattina su Askatasuna conferma ciò che, anche come Regione, sosteniamo da tempo, ovvero che questo centro sociale rappresenta una realtà che si pone al di fuori del rispetto delle regole e del perimetro della convivenza democratica. Accogliamo quindi con favore l'operato della magistratura e del ministero dell'Interno e ringraziamo, ancora una volta, le forze dell'ordine impegnate sul campo per il ripristino delle condizioni di legalità e di rispetto della legge". Lo afferma il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.