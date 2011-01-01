Fitto, "non ci sono rischi di tagli alle risorse per la coesione"

"Il tema delle risorse, secondo me è garantito, nel senso che la nuova impostazione del piano nazionale e regionale prevede un importo complessivo di risorse che sono esattamente la somma di quelle assegnate, tanto per la politica di coesione quanto per la politica agricola comune. C'è una nuova impostazione del bilancio, una nuova struttura. Il rischio che viene immaginato di taglio delle risorse non c'è, basta vedere anche quelle assegnate sulla politica di coesione". Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario europeo per la politica regionale e di coesione, Raffaele Fitto, arrivando alla seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. "Come è stato più volte ribadito il primo pilastro dell'agricoltura è garantito per quasi 300 miliardi di euro - ha aggiunto -, il secondo pilastro non è tagliato assolutamente, come lo sviluppo rurale, ma è dentro la proposta del piano nazionale e regionale insieme alle risorse della politica di coesione, quindi mi sembra che ci sia la necessità di intendersi sulla impostazione, sulla nuova struttura e non sul taglio delle risorse che dal punto di vista dei numeri, delle tabelle, posso tranquillamente garantire non esserci", ha precisato.