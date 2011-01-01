ALTA TENSIONE

Askatasuna, j'accuse di Esposito: "Indulgenza e coperture, errore scellerato il patto di Lo Russo"

Le manifestazioni No Tav palestra per azioni violente del centro sociale. Prima dell'irruzione alla Stampa sottovalutati fatti ancora più gravi. I garanti scelti tra gli "amici" degli antagonisti. Parla l'ex parlamentare Pd, unica voce fuori da coro

«Non soffro di sindrome di protagonismo. Certamente, insieme a pochissimi altri, negli ultimi vent’anni e più ho condotto una battaglia a viso aperto – lo ripeto, a viso aperto – per riportare alla legalità una situazione palesemente illegale, denunciando anche con nomi e cognomi chi fossero i teppisti violenti. E questo mi è costato caro…».

Stefano Esposito, ex parlamentare del Pd, negli oltre vent’anni passati in prima fila nella battaglia della Tav i militanti di Askatasuna li ha incontrati più volte, e di nomi e cognomi di quanti hanno garantito simpatie e protezioni al centro sociale e alla galassia dell’antagonismo li ha fatti in diverse occasioni.

Per questo ha pagato caro, giusto?

«Io ho sempre detto che Askatasuna, che ha goduto e gode ancora di ampie coperture politiche e culturali negli ambienti che una volta si sarebbe detto “che contano”, vede coinvolti soggetti di tutte le istituzioni».

Esposito, lei ha pagato molto cara anche la sua battaglia a favore della Tav, dove si è incrociata l’azione violenta del centro sociale. Ci spiega questo legame?

«Sganciare Askatasuna dalla vicenda No Tav è un grande errore. La vera palestra della violenza è stata la Val di Susa. A Torino pianificavano, in Val di Susa colpivano e si addestravano».

Torniamo al fatto che lei, insieme a pochissimi altri, abbia denunciato ciò che altri facevano finta di non vedere. Dopo l’operazione di oggi, il sindaco Stefano Lo Russo ha decretato la fine del patto di collaborazione per portare nell’alveo della legalità il centro sociale. Un fallimento annunciato? Un’ostinazione ad andare nella direzione opposta rispetto a quella da lei indicata?

«Non ho condiviso fin dall’inizio l’idea del processo di legalizzazione. Dopodiché ho sempre riconosciuto un elemento di generosità da parte del sindaco, ma accompagnato da un livello di ingenuità molto alto. Quel progetto aveva due limiti importanti: il primo, la mancata condivisione in maniera ampia con la città; il secondo, più grave, riguardava le figure dei garanti. E c’è stato un momento in cui si doveva capire e prendere atto che non si sarebbe dovuto andare avanti: quando Giorgio Airaudo ha rinunciato a svolgere la funzione di garante».

Il segretario della Cgil che fa un passo indietro non è cosa da poco. Lei cos’ha pensato in quel momento?

«Abbiamo opinioni diverse, ma non posso non riconoscere ad Airaudo intelligenza e avvedutezza. Se lui rinuncia, andava colto il segnale che indicava. Quell’operazione, se si voleva fare, andava fatta non con garanti scelti tra gli amici di Askatasuna, ma con chi ha sempre criticato il centro sociale. Solo così il Comune avrebbe avuto una garanzia. Invece abbiamo assistito a penose giustificazioni davanti a fatti violenti».

Lo Russo arriva tardi. Ma ci voleva l’operazione di questa mattina per portarlo a questa decisione?

«Il patto è saltato con l’assalto a La Stampa. Ma bisognerebbe ricordare a tutti che quell’assalto è solo l’ultimo. Prima c’erano stati gli assalti alla sede della Città Metropolitana, a quella di Leonardo – dove sono state distrutte le automobili dei lavoratori – alle due stazioni di Porta Susa e Porta Nuova, l’assalto alla Ogr, a un commissariato di polizia. La misura mi pare fosse già colma da tempo».

L’irruzione in via Lugaro è figlio della sensazione di impunità confermata dalle precedenti azioni violente?

«Certamente sì. Si sentivano intoccabili».

Nessun segnale che potesse farli pensare il contrario. Anche in questo caso ci saranno delle responsabilità oppure no?

«Un po’ di tempo fa avevo consigliato al sindaco, se proprio voleva tenere in piedi l’operazione del patto, quantomeno di cambiare i garanti. Ma ovviamente ha tante cose più importanti che ascoltare un vecchio residuato bellico come me».

In queste ore il centrodestra è un coro di apprezzamenti per il ministro dell’Interno. Il Governo ha agito bene anche a suo avviso?

«Al Governo è stata offerta su un piatto d’argento la possibilità di agire. Io avrei sperato che la questione Askatasuna venisse condotta parallelamente allo sgombero di CasaPound a Roma. Non si deve agire con due pesi e due misure sulla legalità e sulla sicurezza. Mentre il Governo dovrebbe fare questo, il centrosinistra torinese dovrebbe fare qualche riflessione».

E ammettere che cosa?

«Che ha abbandonato da troppo tempo una linea politica sulla sicurezza e sulla legalità. Non dimentico che negli ultimi anni, di fronte alle azioni violente di questi teppisti, troppe volte ho letto dichiarazioni di miei ex colleghi di partito che criticavano l’operato della polizia. Vorrei ricordare a tutti che la polizia non è un’entità astratta, ma sono persone. Magari, se qualcuno parlasse un po’ di più con loro, si capirebbero meglio le cose. E si agirebbe in altro modo».