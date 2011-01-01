Industriali Torino, Musso nuovo presidente della Piccola Industria

"Rafforzare la crescita delle piccole e medie imprese partendo dalla loro vocazione storica, trasformando flessibilità e resilienza in un progetto strutturale di sviluppo. La Piccola Industria è fatta di imprenditori che si sporcano le mani, che rischiano in prima persona, che non delegano la responsabilità, ma la assumono, che vivono la propria azienda come una seconda famiglia e la propria professione come un impegno civile. E nessuna città incarna questa storia come Torino". Lo ha affermato Manuele Musso, nuovo presidente della Piccola Industria dell'Unione Industriali Torino. All'assemblea che lo ha eletto hanno partecipato il presidente nazionale della Piccola Industria, Fausto Bianchi e il presidente dell'Unione Industriali Torino, Marco Gay. Cinque i vicepresidenti: Paolo Errico, con delega Ai per tutti; Alberto Lazzaro, finanza per la crescita; Simona Radicci, export e negoziazione; Maurizio Traversa, innovazione e startup; Cristina Tumiatti, comunità e coesione. A questo gruppo si aggiungono due consiglieri delegati: Monica Mastrullo, con delega sui progetti micro e piccola impresa, e Marco Piccolo, sostenibilità pragmatica. "Questo è uno dei territori italiani a più antica industrializzazione - ha sottolineato Bianchi - un patrimonio di competenze e di cultura imprenditoriale che, ancora una volta. potrà dare un contributo decisivo alla competitività del Paese. L'adozione di una tecnologia potente come l'intelligenza artificiale è una leva decisiva di crescita. Ma oggi in Italia la utilizza solo il 16,4% delle imprese, quota in aumento ma ancora inferiore alla media europea. Il dato è ancora più critico per le piccole imprese, ferme al 14,2%, dobbiamo lavorare molto su questo fronte. Come Piccola Industria Confindustria vogliamo ascoltare i territori e costruire politiche industriali di medio periodo". Musso, classe 1973, guiderà per il prossimo quadriennio un gruppo di imprese che rappresenta oltre il 96% delle oltre 2.300 imprese associate all'Unione Industriali Torino. Vicepresidente dell'Unione Industriali Torino dal 2020, è anche presidente del gruppo Moda Tessili ed Accessori.