Allarme delle Regioni sul Fondo coesione, c'è rischio centralizzazione

Preoccupa che i Fondi della politica di coesione seguano il "metodo Pnrr", e non solo perché questo aprirebbe a una centralizzazione dei fondi. Preoccupa anche la tempistica di attuazione. Il metodo quindi deve garantire flessibilità e assicurare agilità decisionale per le amministrazioni regionali, e non un ulteriore accentramento dei processi o in un allungamento dei tempi di approvazione e revisione. E' quanto si apprende da fonti della Conferenza delle regioni, in merito all'incontro di oggi con il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto. Le Regioni hanno chiesto di poter decidere i target di propria competenza e declinare obiettivi e misure in coerenza con le specificità territoriali in modo da rispondere ai reali fabbisogni. Questo anche perché - spiegano le fonti - la coesione ha "l'obiettivo" di ridurre i divari e di sostenere la competitività, in primis delle aree meno sviluppate.