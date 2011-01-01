Adventure acquista il 70% di Easy Contact, accordo da 4,5 milioni

Adventure SpA, società digital torinese proprietaria del portale ameconviene.it e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, finance - quotata su Euronext Growth Milan - ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del 70% delle quote di Easy Contact Srl, società con sede a Cagliari proprietaria del comparatore di utilities Cambiafacile.it, operante nel settore del customer management e della gestione dei processi di vendita, con particolare specializzazione nelle attività di contact center, teleselling e digital customer acquisition. Operazione da 4,5 milioni di euro. "L'acquisizione rappresenta un passaggio strategico nel nostro percorso di crescita industriale - commenta la ceo di Adventure SpA, Silvana Cozza -. Questa acquisizione accelera il posizionamento di Adventure verso una leadership di mercato con la creazione di valore tramite integrazione di know-how tecnologico, marketing strategico e processi di intelligenza artificiale". "L'unione con Adventure S.p.A. - Alessandro Ladu, Co-Founder & Ceo di Easy Contact S.r.l. - consentirà di accelerare il percorso di crescita della società, facendo leva sulle competenze nei contact center, sull'organizzazione dei processi commerciali e sull'evoluzione tecnologica, in particolare nell'ambito delle soluzioni di intelligenza artificiale".