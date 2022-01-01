Corretto il finanziamento da 2 milioni di Finpiemonte a Savio

Il Consiglio di Stato ha confermato la correttezza e legittimità del finanziamento erogato da Finpiemonte a Savio Spa nel 2022 per circa due milioni di euro. Si chiude così la vertenza iniziata nel 2024 quando Finpiemonte ha chiesto la restituzione dell'importo sostenendo vi fossero irregolarità nella procedura. Il supremo organo della giustizia amministrativa ha stabilito che la richiesta di rimborso è illegittima in quanto l'organismo che ha esaminato e approvato l'iter del finanziamento, il Comitato tecnico di valutazione specificamente istituito, non è stato consultato da Finpiemonte per esaminare le motivazioni della richiesta di revoca. In sostanza la commissione che aveva esaminato la documentazione che ha portato all'erogazione del contributo, doveva essere chiamata a riesaminare il fascicolo, cosa che non è stata fatta. Peraltro, non essendo emersi fatti nuovi, non vi sarebbe alcun motivo per cui il Comitato tecnico che già aveva esaminato in modo approfondito a approvato il finanziamento, dovesse decidere diversamente su un atto che già aveva approvato. Il ricorso è stato seguito per Savio Spa dallo studio G Alliance nelle persone dei legali Bernardo Giorgio Mattarella, Flavio Iacovone e Francesco Sciaudone.