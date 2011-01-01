RICERCA

Il Piemonte invecchia ma pensa alla salute

Regione tra le più anziane d'Italia (sesta per quota di over 65) e con uno dei tassi di fecondità più bassi (1,17%), mostra però stili di vita migliori della media nazionale: sovrappeso il 31,7%, meno sedentarietà e consumi quotidiani di frutta e verdura

In un Paese che invecchia, si muove poco e mangia peggio, il Piemonte fa eccezione almeno sul fronte delle abitudini di vita. A certificarlo è la 22ª edizione del Rapporto Osservasalute, pubblicato dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute come Bene Comune e presentato oggi all’Università Cattolica di Roma, che fotografa uno scenario nazionale in affanno ma nel quale il Piemonte riesce a ritagliarsi un profilo meno cupo della media.

I numeri demografici, però, parlano chiaro. Il Piemonte è una delle regioni più anziane d’Italia, collocandosi al sesto posto per quota di popolazione over 65. Un dato che lo allinea pienamente — se non oltre — alla tendenza nazionale di rapido invecchiamento, con tutte le conseguenze che questo comporta in termini di pressione sul sistema sanitario e aumento delle cronicità. Non va meglio sul fronte delle nascite: il tasso di fecondità è fermo all’1,17%, tra i più bassi del Paese. Solo sei regioni fanno peggio, a conferma di un declino demografico strutturale che non risparmia neppure il Nord industriale.

Eppure, quando il Rapporto sposta il fuoco sugli stili di vita, il Piemonte cambia volto. È in sovrappeso il 31,7% dei piemontesi, contro una media italiana del 34,6%. Un distacco che diventa ancora più marcato tra bambini e ragazzi tra i 3 e i 17 anni: in Piemonte il sovrappeso riguarda il 21,3%, mentre a livello nazionale si sale al 26,7%. Un dato tutt’altro che secondario, se si considera che proprio l’eccesso di peso in età precoce è uno dei fattori di rischio più temuti per la salute futura della popolazione.

Anche sul terreno dell’attività fisica la regione tiene meglio della media nazionale. Non pratica alcuno sport il 30,2% dei piemontesi, contro il 35% degli italiani. Una differenza che, letta insieme agli altri indicatori, contribuisce a spiegare perché il Piemonte riesca a contenere alcuni fattori di rischio nonostante una struttura demografica più fragile.

Il vero punto di forza, però, emerge dalla tavola. Il consumo quotidiano di verdura riguarda il 57,2% dei piemontesi, a fronte di una media nazionale ferma al 49%. Ancora più significativo il dato sulla frutta: la consuma ogni giorno il 75,3% dei residenti, contro una media italiana del 71,5%. In tutta Italia, solo la Liguria fa meglio del Piemonte su questo indicatore. Numeri che collocano la regione tra le più “salutiste” del Paese, almeno secondo i parametri dell’Osservatorio.

Il quadro nazionale restituito dal Rapporto Osservasalute resta però problematico: popolazione sempre più anziana, aumento della multi-cronicità, disuguaglianze territoriali nell’accesso alle cure e stili di vita complessivamente peggiori rispetto al passato. In questo contesto, il Piemonte appare come una Regione che paga fino in fondo il conto demografico, ma che compensa almeno in parte con comportamenti individuali più virtuosi.

Una fotografia che, al netto delle celebrazioni, lancia un messaggio politico preciso: le buone abitudini non bastano a fermare l’invecchiamento, ma possono ridurne l’impatto sul sistema sanitario. E in un Paese dove la sanità è sempre più terreno di scontro tra bilanci, autonomie regionali e riforme incompiute, non è un dettaglio da poco.