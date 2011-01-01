Sgombero Askatasuna: sequestrato materiale, le indagini proseguono

Le perquisizioni di stamani a Torino sono state effettuate nei confronti di otto indagati, attivisti dell'area antagonista torinese e all'interno del centro sociale Askatasuna. Lo conferma la Questura, mentre le forze dell'ordine restano sul posto. Le perquisizioni hanno avuto lo scopo di acquisire elementi utili all'accertamento delle responsabilità in ordine ai reati ipotizzati: violenza privata, lesioni personali aggravate, interruzione di pubblico servizio, danneggiamento aggravato, violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravata, blocco stradale in concorso. Sono stati sequestrati dispositivi elettronici, capi d'abbigliamento utilizzati durante le azioni violente e fumogeni. L'analisi di materiale audio-visivo acquisito avrà lo scopo di individuare ulteriori soggetti ritenuti responsabili degli atti più violenti e di definire compiutamente il quadro delle responsabilità personali. "L'operazione di polizia giudiziaria, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, compendia le diverse attività già avviate dalla Digos, con il supporto della direzione centrale della polizia di prevenzione - viene specificato -, in occasione delle recenti e reiterate iniziative contestative di natura violenta, poste in essere nella Città di Torino, come le temporanee occupazioni dei binari delle Stazioni di Porta Nuova e Porta Susa, avvenute rispettivamente lo scorso 22 e 24 settembre, l'attacco alla Leonardo del 3 ottobre, le intrusioni alle Officine Grandi Riparazioni (Ogr) del 2 ottobre , alla sede della Città metropolitana dello scorso 14 novembre e alla sede del Quotidiano La Stampa del 28 novembre".