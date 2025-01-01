Slitta a lunedì il voto sul nuovo Piano socio-sanitario del Piemonte

Slitta a lunedì prossimo il voto del Consiglio regionale del Piemonte sul Piano socio-sanitario 2025-2030, che oggi è stato al centro dei lavori per la terza giornata consecutiva. La decisione è arrivata nel tardo pomeriggio, dopo che l'assemblea ha terminato di votare i circa 280 emendamenti depositati in aula. Tra questi anche quelli dell'ex assessore alla Sanità e attuale presidente della quarta commissione, Luigi Icardi (Lega) - lo strappo con il resto della maggioranza è stato ricucito dopo alcuni ritocchi ai suoi voluminosi documenti - e quelli delle opposizioni, compresi gli oltre 20 accolti dall'assessore Federico Riboldi.