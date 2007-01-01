ENTI LOCALI

Tregua sui Comuni di montagna. Calderoli: "Disponibile a discutere"

Slitta in Conferenza Unificata Il decreto che rivede i parametri per la classificazione "montana". Il precedete della ministra Lanzillotta fischiata a Torino anni fa. In ballo ci sono 200 milioni all'anno del fondo da distribuire. Al Piemonte ne vanno più di 20

Sulla montagna il Governo rallenta il passo e mostra disponibilità a fare cordata con le Regioni per evitare pericolosi inciampi. Come richiesto da gran parte degli enti territoriali, il ministro Roberto Calderoli ha dato la sua disponibilità a un’ulteriore fase di confronto per trovare un’intesa sui nuovi criteri in base ai quali definire, o meno, un Comune come montano.

In ballo ci sono non poche misure economiche, a partire dalla ripartizione del Fosmit, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, che vale 200 milioni di euro all’anno. Perdere quelle risorse — che per il Piemonte valgono circa 23 milioni — a causa di un mancato accordo è un rischio che tutti vogliono evitare.

Il fronte delle Regioni

Da qui la concessione del ministro e l’ammorbidimento dei toni anche da parte di Regioni, come l’Emilia-Romagna, che non avevano lesinato attacchi e minacciato forti reazioni rispetto alla linea del Governo. «Bene la decisione del Governo che ha accolto la richiesta di Regioni ed enti locali di rinviare l’esame del decreto Montagna, pena dover prendere atto della mancata intesa», il commento dell’assessore emiliano-romagnolo Davide Baruffi.

La sua Regione, insieme a molte altre — tra cui il Piemonte, ma non la Lombardia, terra del ministro — aveva chiesto il rinvio della discussione in Conferenza Unificata e un supplemento di confronto, come poi in effetti è accaduto. Il nodo da sciogliere non è semplice: i criteri fissati dal ministro, a partire da quello dell’altitudine, ridurrebbero gli attuali oltre 4mila Comuni montani a meno di 2.800. Solo in Piemonte il taglio colpirebbe oltre cento enti locali.

Ma a essere contestata è soprattutto la centralizzazione di questi parametri: una scelta che non trova consenso non solo nei Comuni a rischio di esclusione e in gran parte delle Regioni, ma anche nell’Anci e nell’Uncem, l’Unione nazionale dei Comuni e delle Comunità montane.

Quei fischi a Torino

E dire che a Calderoli sarebbe bastato farsi raccontare cosa accadde, anni fa, proprio in Piemonte, a chi allora ricopriva il suo stesso incarico. Era il 2007 quando Linda Lanzillotta, ministro per gli Affari regionali del secondo Governo Prodi, venne fischiata a Torino — anche da sindaci della sua stessa area politica — dopo aver accennato al proposito, poi accantonato, di rivedere da Roma i criteri per la classificazione dei Comuni montani, fissando a 600 metri di altitudine della sede municipale la soglia minima. Nonostante la comune appartenenza politica, non trovò il sostegno neppure dell’allora presidente della Regione, Mercedes Bresso.

Oggi Calderoli spiega di «non essere innamorato di nessun criterio» e di restare «ben disponibile al dialogo, senza preclusioni». «Sottolineo però — aggiunge — che i parametri da me proposti rispecchiano quanto indicato dai sei esperti designati proprio dagli enti territoriali: tre dalle Regioni, due dai Comuni e uno dalle Province. Da parte mia confermo la volontà di trovare una soluzione ragionevole e di buonsenso e, al netto di numeri e criteri, ciò che più mi sta a cuore è che si rispettino la montagna e le vere terre alte».

Un’apertura, quella del ministro, accolta con prudente favore da quelle che oggi sono le controparti del Governo in un confronto dall’esito ancora incerto.

Uncem esclusa

La necessità di «evitare muri e rotture, di dividere territori e sindaci» viene richiamata dal presidente di Uncem, il piemontese Marco Bussone, che si dice «fiducioso» in un esito positivo della trattativa, ma fermo nel ribadire come da vent’anni l’Unione sostenga che «il Paese non ha bisogno di nuove classificazioni».

La stessa organizzazione di rappresentanza degli enti montani ricorda inoltre che «negli ultimi tre mesi non è stata coinvolta nella stesura del decreto». «Un grave errore voluto da alcuni — spiega Bussone — forse perché da un anno e mezzo diciamo che quell’elenco non va fatto. E così, meglio escluderci».

Se l’intesa si troverà lo si potrà capire forse già nei prossimi giorni, quando la settimana entrante riprenderà il confronto con le Regioni: con un occhio ai criteri da rivedere e l’altro al calendario, per evitare di veder sfumare un bel po’ di milioni pronti per essere distribuiti ai Comuni che potranno ancora dirsi di montagna.