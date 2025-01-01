Smog, a Torino da domani torna il blocco dei diesel Euro 5
Da domani a lunedì 22 dicembre compreso, prossimo giorno di controllo, le misure di limitazione del traffico passeranno al livello 1 in base ai dati previsionali forniti oggi dall'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) del Piemonte, che evidenziano il superamento del valore di 50 microgrammi per metro cubo di concentrazione media giornaliera di polveri sottili, pm10, nell'aria per tre giorni consecutivi. Alle limitazioni strutturali in vigore, per il trasporto persone si aggiungerà il blocco dei veicoli diesel con omologazione Euro 5 valido tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8 alle 19, mentre il blocco dei veicoli diesel Euro 3 e Euro 4 si prolungherà alle giornate di sabato e domenica, sempre dalle 8 alle 19. Stessa regola anche per i veicoli adibiti al trasporto merci, che vedranno il divieto di circolazione estendersi ai diesel con omologazione Euro 3, 4 e 5 su tutti i giorni, festivi compresi, sempre con orario 8-19. Con l'attivazione del livello arancio si fermeranno anche tutti i veicoli dotati di dispositivo Move In.