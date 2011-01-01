BERLUSCONES

Camici bianchi e tessere azzurre. Passerella di Tajani (con Cirio)

Mentre il mondo è in fiamme, il ministro degli Esteri piomba nuovamente a Torino, questa volta per l'intitolazione ai "bambini del mondo" del Regina Margherita, il "Fagioli Hospital". E poi ad Asti per il pranzo con i dirigenti di Forza Italia

I venti di guerra soffiano impetuosi ben oltre i confini dell’Europa, l’Ucraina resta una ferita aperta, le due sponde dell’Atlantico trattano a fatica con la Russia una pace che non arriva, il Medioriente resta una polveriera. Insomma, ci sarebbe materia più che abbondante per tenere inchiodato un ministro degli Esteri. Ma Antonio Tajani riesce nell’impresa: trovare il tempo per l’ennesima passerella.

Domani, sabato 20 dicembre, infatti, il capo della diplomazia italiana sarà a Torino. Non per un vertice internazionale, ma per una cerimonia che garantisce visibilità senza controindicazioni: buone cause, applausi facili e ritorno politico assicurato.

Regina per l’ex monarchico

Alle 11, in piazza Polonia, Tajani parteciperà alla intitolazione dell’ospedale pediatrico Regina Margherita, dall’originaria dedica a Margherita di Savoia, la prima Regina d’Italia (moglie di Umberto I), ai “bambini del mondo”. Un evento che arriva poche settimane dopo la scelta della Regione Piemonte di sancire l’autonomia del nosocomio infantile dalla Città della Salute e di garantirgli un percorso indipendente anche nel futuro Parco della Salute. Una decisione poco “tecnica” ma molto politica.

A scortare lo statista ciociaro, in gioventù fervente monarchico, sarà ovviamente Alberto Cirio, nella sua doppia veste: presidente della Regione e vicesegretario nazionale di Forza Italia. Cirio è il padrone di casa, ma anche l’uomo che usa la sua popolarità locale come leva per la ribalta nazionale, una strategia che rafforza il suo profilo dentro FI e lo accredita come uno dei perni della fase post-berlusconiana.

Il Fagioli Hospital

Al centro della scena ci sarà Franca Fagioli, direttrice del Dipartimento Patologia e Cura del Bambino, la donna che governa il Regina Margherita da anni e che ormai tutti chiamano senza troppi giri di parole “Fagioli Hospital”. Con lei sfileranno i due assessori di Fratelli d’Italia, Federico Riboldi (Sanità), e Maurizio Marrone (Welfare e Cooperazione internazionale), il commissario Franco Ripa. Una parata istituzionale perfettamente orchestrata.

Il merito sanitario e umano è reale: il Regina Margherita ha accolto bambini provenienti da numerose zone del mondo, in particolare dai fronti di guerra, insieme alle loro famiglie. Un lavoro svolto nell’ambito del programma di Cooperazione internazionale, che coinvolge anche il Gemelli di Roma e il Gaslini di Genova. Tra loro anche i quattro bambini palestinesi arrivati in Italia il 13 febbraio scorso, parte di un gruppo di quattordici piccoli pazienti oncologici usciti da Gaza passando dal valico di Rafah. Tajani era già passato da lì lo scorso febbraio per visitarli.

Il merluzzone sfaccendato

Tutto giusto, tutto nobile. Ma davvero qualcuno può ignorare la patina di cinismo politico che avvolge l’operazione? Perché mentre il mondo va a fuoco, il ministro degli Esteri trova sempre il modo di essere dove le telecamere sono più indulgenti. E forse non è un caso.

Con uno scatto d’orgoglio, il merluzzone ciociaro rivendica la titolarità della politica estera del governo, soprattutto quando deve replicare alle intemerate di Matteo Salvini: “La linea politica è chiara, la danno il presidente del Consiglio insieme al ministro degli Esteri”. Parole che suonano come una difesa preventiva. Perché nei fatti Tajani la politica estera la esercita poco: scavalcato da Giorgia Meloni, snobbato dai colleghi delle cancellerie europee, ridotto spesso a un soprammobile della Farnesina. Un orpello elegante, con molto tempo libero. Da investire in visite di cortesia e partito.

Da Torino ad Asti

Finite le strette di mano al Regina Margherita, Tajani salirà in macchina con Cirio per raggiungere Asti. Lì, a pranzo con i dirigenti di Forza Italia, si parlerà di cose serie: tesseramento, che scade oggi a mezzanotte. Un passaggio che agita non poco il partito, stretto tra la pressione della famiglia del Cav. e la “scossa liberale” di Roberto Occhiuto, governatore della Calabria e vicesegretario nazionale. Il “gemello diverso” di Cirio: stessi incarichi, stesso ruolo nazionale, stessa ambizione di interpretare il rinnovamento richiesto da Marina e Pier Silvio Berlusconi.

Occhiuto smuove le acque

Occhiuto ha parlato di obiettivo 20%, ma ha anche detto che oggi Forza Italia “galleggia attorno all’8%”. Una frase che ha creato fibrillazioni immediate. Nessuna corrente, precisa lui. Solo dibattito. Ma il messaggio è arrivato forte e chiaro. Un’iniziativa “liberale” che ha coinvolto una dozzina di parlamentari e che avrà un seguito a Milano a febbraio. E che qualcuno legge come la costruzione di una piattaforma programmatica in vista del congresso.

Tajani risponde dando i numeri

Il segretario nazionale non arretra. Anzi, rilancia. Dopo la morte di Berlusconi gli iscritti erano 6 mila. Oggi, dice, si sta arrivando a circa 200 mila, dopo i 110 mila del 2023 e i 140 mila del 2024. Lombardia e Sicilia trainano. I dati ufficiali arriveranno, promettono gli azzurri.

La linea è chiara: i congressi sono il rinnovamento. Regionali tra marzo e aprile, nazionale a gennaio 2027, a ridosso delle Politiche. Tajani rivendica la sua legittimazione democratica, la sua storia da fondatore, il suo contributo al rinnovamento.

Nel frattempo Tajani ha incontrato Marina Berlusconi a Milano, in corso Venezia. Un’ora di colloquio, definito disteso e positivo. C’è chi fantastica su una futura discesa in campo dei figli del Cavaliere, ma le smentite restano ferme. Nessuna candidatura, nessun vicesegretario vicario unico all’orizzonte.

Cirio, l’altro pilastro

In questo quadro, Alberto Cirio resta figura chiave. Non parla troppo, ma pesa. Tiene il Piemonte, va in televisione, accompagna Tajani, osserva a distanza Occhiuto. È uno di quelli che Marina e Pier Silvio guardano con attenzione, perché incarna una continuità rassicurante ma non immobile. Domani sarà nuovamente accanto al vicepremier, al Regina Margherita, chissà quanto incurante che questa vicinanza inizi a rappresentare se non un ostacolo di certo sempre meno un’opportunità. Dopodomani conterà le tessere. Perché in Forza Italia, più delle parole, parlano i numeri. E mentre il mondo brucia, gli azzurri si riorganizzano. Tra un ospedale dedicato ai bambini del mondo e una guerra tutta interna per il futuro del partito.