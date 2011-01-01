Bilancio di un anno in Sala Rossa, 43 sedute con 89% di presenze

Il Consiglio comunale di Torino chiude l'anno con 43 sedute, a cui si aggiungerà quella di lunedì prossimo, con una percentuale di presenze dell'89%, una partecipazione media degli eletti di 40 sedute e sette consiglieri sempre presenti: Emanuele Busconi (Se), Claudio Cerrato e Simone Tosto (Pd), Pierlucio Firrao (Torino Bellissima), Enzo Liardo (FdI), Andrea Russi (M5s) e Sivlio Viale (Radicali + Europa). Fanalino di coda l'eurodeputato Fdi Giovanni Crosetto, con 8 presenze, e il capogruppo di Torino Bellissima, Paolo Damilano, con 11. I dati sono stati illustrati nella tradizionale conferenza stampa di fine anno durante la quale la presidente Maria Grazia Grippo ha citato "il nuovo record delle visite a Palazzo Civico, che hanno superato i 7.500 visitatori", e "l'aumento delle intitolazioni toponomastiche a figure femminili, 41 contro 25 maschili". Nel complesso sono state approvate 90 deliberazioni (80 lo scorso anno), 70 mozioni e 28 ordini del giorno, e concesse 36 comunicazioni, a fronte di 19 nel 2024. Le Commissioni consiliari si sono riunite in 571 sedute e si sono svolti 12 diritti di tribuna per un totale di 8.552 firme sulle petizioni. Sul fronte dell'ufficio stampa sono stato 203 i comunicati. "C'è stato un lavoro intenso corale e collettivo", ha detto la vicepresidente Ludovica Cioria, sottolineando che "troppo spesso diamo per scontate le istituzioni che invece fanno un lavoro quotidiano e certosino di cucitura tra lo Stato e i cittadini". A evidenziare il ruolo delle minoranze, il vicepresidente vicario Domenico Garcea che ha ricordato le oltre mille interpellanze presentate, la maggior parte dalle minoranze, "testimonianza concreta - ha osservato - di un lavoro quotidiano di ascolto e monitoraggio delle esigenze della città e dimostrazione di un lavoro non di opposizione sterile ma di contributo reale al miglioramento della vita cittadina. Il 2026 - ha concluso - sarà un anno particolarmente significativo che anticiperà l'appuntamento elettorale e auspico che, pur nel legittimo confronto, si continui a lavorare nel rispetto del proprio ruolo istituzionale nell'unico interesse dei cittadini".