ECONOMIA DOMESTICA

Lo spettacolo è (quasi) finito: mancano fondi per 1,6 milioni

In una lettera inviata al governatore Cirio e agli assessori Tronzano e Chiarelli il presidente dell'Agis Basilotta lamenta l'assenza di contributi per il 30% dei progetti. "Le risorse non sono più sufficienti, è urgente un incontro congiunto". Ma la Regione fa sapere che è stato già fissato il 9 gennaio

Il mondo dello spettacolo piemontese lancia un nuovo allarme. Dopo la pubblicazione delle graduatorie relative ai contributi regionali per le attività di spettacolo, emerge un’altra criticità già annunciata nei mesi scorsi: le risorse stanziate non sono più sufficienti a sostenere un settore in crescita per qualità, quantità e diffusione territoriale. A mancare all’appello sono oltre 1 milione e 600 mila euro, una cifra che rischia di compromettere la tenuta complessiva del sistema culturale regionale.

La lettera di Agis

A denunciare la situazione è Agis Piemonte Valle d’Aosta, che ha inviato una lettera ufficiale al presidente della Regione Alberto Cirio, all’assessore al Bilancio Andrea Tronzano e all’assessorealla Cultura Marina Chiarelli, chiedendo con urgenza un incontro congiunto per individuare soluzioni condivise. L’obiettivo è quello di evitare che decine di realtà culturali, pur giudicate idonee, restino escluse dai finanziamenti per il solo esaurimento delle risorse.

Senza contributi

I numeri parlano chiaro: secondo i dati delle ultime assegnazioni previste dal Testo Unico sulla Cultura, circa il 30% dei progetti formalmente ammissibili non ha ricevuto alcun contributo, nemmeno parziale. Una percentuale significativa, che coinvolge associazioni, imprese e operatori dello spettacolo dal vivo, della programmazione culturale e del comparto cinematografico e audiovisivo.

Gli ammanchi

Nel dettaglio, per le attività di produzione dello spettacolo dal vivo dei soggetti non lucrativi, a fronte di un fabbisogno di oltre 1,4 milioni di euro, ne sono stati erogati 1,2: mancano più di 214 mila euro. Per le imprese di produzione dello spettacolo dal vivo il deficit supera i 51 mila euro. Ancora più pesante la situazione per le attività di programmazione e promozione, dove il divario tra risorse necessarie ed erogate arriva a oltre 1,29 milioni di euro. Anche il settore cinematografico, audiovisivo e multimediale registra un ammanco di quasi 80 mila euro. Complessivamente, il totale delle risorse mancanti ammonta a 1.636.174 euro.

La richiesta

Le conseguenze rischiano di essere pesanti. Per i soggetti non finanziati si apre un periodo critico che mette a rischio la continuità delle attività, con ricadute dirette su occupazione, creatività e pluralità dell’offerta culturale. Da qui la richiesta alla Regione di un intervento urgente, destinando nuove risorse che permettano di garantire almeno i contributi previsti per il secondo e terzo anno della triennalità 2025-2027 ai soggetti idonei ma esclusi. “La cultura piemontese è una vera e propria infrastruttura sociale e identitaria della nostra comunità”, sottolinea Gimmi Basilotta, presidente di Agis Piemonte Valle d’Aosta. “Continuare a investirvi significa scegliere crescita, coesione e futuro. La cultura non si può permettere di fermarsi”.

La Regione risponde

La Regione però fa sapere di aver già fissato un incontro, in programma il prossimo 9 gennaio, e ha precisato che i fondi per la cultura non sono stati tagliati, quindi gli ammanchi sono dovuti a un aumento delle richieste di accesso ai contributi. “La dotazione dei bandi è la stessa degli anni precedenti, ma siamo disponibili al dialogo e al confronto per individuare soluzioni condivise e continuare a far crescere il sistema culturale piemontese”, ha dichiarato l'assessore Chiarelli. “Sarà mia priorità già a inizio anno, con la convocazione il 9 gennaio del Tavolo generale della cultura”.