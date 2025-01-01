Incendio capannone nell'Alessandrino, in corso verifiche su inquinanti

Ha interessato un capannone di circa 3.000 metri quadrati - dove erano abbancati i materiali di risulta del trattamento meccanico dei rifiuti - l'incendio nello stabilimento Bioland di Casal Cermelli (Alessandria), divampato nella serata di ieri. Lo fa sapere, in una nota, l'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) del Piemonte, intervenuta con i vigili del fuoco. Sul posto i tecnici hanno condotto alcune misure con strumentazione portatile, rilevando concentrazioni di monossido di carbonio dell'ordine di alcune decine di parti per milione. Nel circondario dell'abitato invece non sono state rilevate evidenze di prodotti di combustione. È stato anche effettuato un prelievo di aria ambiente per le analisi di laboratorio. Nella giornata è stato previsto un sopralluogo per approfondire la situazione ambientale per l'incendio e la gestione delle acque di spegnimento. Dai vigili del fuoco, complessivamente, è stata impiegata una ventina di operatori con tre mezzi autopompa spegnimento e una speciale autobotte di grande capacità arrivata da Torino. Sono stati impegnati anche due mezzi della protezione civile per assicurare il rifornimento costante di acqua.