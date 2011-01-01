Antenna Group, intenzione di costruire un campione europeo dei media

Fonti vicine ad Antenna Group, in merito all'interesse del Gruppo per il mercato italiano, sottolineano che, se l'azienda dovesse fare il suo ingresso nel Paese, si tratterebbe di una scelta di lungo periodo. L'Italia è uno dei pochi paesi europei che offre stabilità politica e solide prospettive di crescita. Il mercato italiano è inoltre un ambiente che offre condizioni favorevoli per investitori stranieri e che accoglie le imprese interessate a investire. In questo contesto, Antenna ha le potenzialità per consentire ai media nazionali di espandersi con successo a livello globale, nel pieno rispetto delle sensibilità culturali. Per il Gruppo Antenna l'Italia rappresenta infatti un mercato dalla solida affinità storica a cui è unita da un legame profondo che va oltre la pura logica commerciale. "L'Italia si distingue per la competenza dei suoi giornalisti e la tradizione di giornalismo indipendente. Il Gruppo Antenna sente una profonda affinità con la cultura, le persone e i valori del Paese", spiegano le fonti. Inoltre, il mercato italiano ha ripetutamente dimostrato la capacità delle sue imprese di crescere ed espandersi a livello globale, mostrando punti di forza coerenti in linea con il percorso trentennale di investimenti del Gruppo Antenna e la sua comprovata capacità di rendere gli attori locali dei leader mediatici internazionali. Nel complesso, il Paese si inserisce in un contesto più ampio riguardante il ruolo dell'informazione in Europa. Secondo le fonti, il Gruppo ritiene che vi sia uno spazio crescente per i media che producono notizie di qualità e sono in grado di attrarre un pubblico che, in Italia come in altri Paesi europei, fatica a identificarsi con un'offerta editoriale sempre più polarizzata. "Antenna vede questa come un'opportunità unica per creare un campione europeo dei media che fornisca notizie credibili e affidabili in tutto il Continente", concludono le fonti.