"Marrone datte fuoco", scritta a Torino contro l'assessore piemontese
L'assessore alle politiche sociali della Regione Piemonte, Maurizio Marrone, di Fratelli d'Italia, entra a Torino nel mirino dei writer di area antagonista. "Marrone datte fuoco" è una scritta comparsa in una strada nel quartiere Vanchiglia a Torino dove era insediato il centro sociale Askatasuna, sgomberato nei giorni scorsi dalle forze dell'ordine. "Aska vive" è un'altra scritta, evidentemente tracciata con lo spray dalla stessa mano, apparsa a pochi passi di distanza.