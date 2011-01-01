Ricercato individuato dai carabinieri per una diretta su TikTok

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri a Poirino, nel Torinese, mentre stava facendo una diretta su TikTok insieme alla fidanzata. L'uomo, residente nella frazione Appendini, era ricercato da ottobre scorso. I carabinieri della stazione di Chieri, impegnati da settimane nelle ricerche, lo hanno individuato grazie a un'attività di monitoraggio web. Dopo averlo visto andare in diretta sulla piattaforma social, i militari si sono presentati davanti alla sua abitazione e hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Ivrea. Il 47enne deve scontare una pena di due anni e mezzo di reclusione per reati contro il patrimonio commessi in Piemonte e in altre regioni. Dopo la condanna, aveva fatto perdere le proprie tracce.