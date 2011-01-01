Ovest Sesia, confermato Bondesan presidente

Stefano Bondesan è stato rinominato presidente di Ovest Sesia, associazione d'irrigazione nata su iniziativa di Camillo Cavour, con sede a Vercelli, che gestisce il sistema irriguo di 100.000 ettari nel Biellese, Vercellese e Casalese per circa 9.000 aziende. L'Assemblea dei Delegati ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione confermando alla presidenza dell'ente Bondesan per il quadriennio 2026-2030. Il nuovo incarico sarà nel segno della continuità con quanto realizzato nei passati quattro anni. "Ci sono stati momenti che ci hanno messo a dura prova, prime su tutte le due alluvioni dell'ottobre 2020 e aprile 2025, e la grave siccità del 2022 - ha dichiarato Bondesan -. I ripristini immediati dopo l'evento alluvionale di quest'anno hanno consentito di rimettere acqua nelle risaie dopo appena un mese. Ora ci attendono nuove sfide, tra cui quella di portare a casa il progetto dell'invaso di Mazzè (Torino), opera indispensabile per continuare a mantenere le nostre risaie allagate. Ma anche sfide come il deflusso ecologico e la trasformazione della nostra associazione in consorzio di bonifica, nel caso venga approvata la nuova legge da parte della Regione Piemonte con la quale auspichiamo un confronto".