Meteo: settimana di Natale instabile, in arrivo freddo con pioggia e neve

Ciclone invernale in arrivo: dopo un weekend di attesa, il Natale sarà caratterizzato da maltempo e neve in collina. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma un deciso peggioramento da domenica sera con precipitazioni anche nevose fino a quote di alta collina nella settimana natalizia. Nelle prossime ore, prima del cambiamento invernale in arrivo da domenica, avremo ancora rovesci a tratti intensi di origine nordafricana verso l'estremo Sud: Sicilia, Calabria e poi Basilicata e Puglia vivranno una situazione pienamente autunnale con un richiamo caldo e molto umido in arrivo da Algeria, Tunisia e Libia. Sabato 20 dicembre, dunque, pioverà all'estremo Sud e a tratti sul Nord-Ovest, altrove avremo tempo stabile con schiarite in montagna, nebbie in Pianura Padana e qualche addensamento sparso sul resto del territorio. Domenica 21 dicembre alle 16:03, poi, il Sole si fermerà nel punto più basso: avremo il Solstizio, dal latino solstitium composto da sol- "sole" e -sistere "fermarsi"; poi la nostra Stella tornerà a salire sull'orizzonte, tramonterà sempre più tardi e le giornate si allungheranno. "Purtroppo, insieme all'allungamento delle giornate avremo anche un peggioramento del tempo, con un diffuso calo delle temperature e precipitazioni frequenti durante la settimana natalizia", afferma Tedici. Lunedì il maltempo sarà forte sul Nord-Ovest, con piogge e neve fino a 700-800 metri di quota. Precipitazioni anche sulla fascia tirrenica e in Sardegna, localmente al Sud. Martedì 23 il maltempo sarà diffuso da Nord a Sud con le zone più bagnate in Sardegna e in Puglia; continuerà a nevicare oltre i 900-1000 metri di quota specie sulle Alpi Occidentali. La Vigilia vedrà ancora attivo un ciclone nord atlantico che, nel frattempo, sarà sceso e si sarà approfondito sul Mar Tirreno: avremo precipitazioni al Centro-Sud, mentre al Nord ci sarà una tregua. Infine, per il Natale si prevedono di nuovo condizioni diffusamente instabili soprattutto sulle regioni adriatiche, al Nord-Ovest e in Sicilia; soffierà inoltre un vento forte su tutta l'Italia. Neve sulle Alpi centro-occidentali oltre i 700-800 metri e sull'Appennino, oltre i 900 metri sul settore nord, oltre i 1300 metri sul resto della dorsale. NEL DETTAGLIO Sabato 20. Al Nord: grigio in pianura con locali nebbie, sole sulle Alpi. Al Centro: stabile e in parte soleggiato. Al Sud: maltempo su Sicilia e bassa Calabria. Domenica 21. Al Nord: peggiora al Nord-Ovest. Al Centro: stabile, peggiora in serata. Al Sud: piogge all'estremo Sud. Lunedì 22. Al Nord: maltempo al Nord-Ovest. Al Centro: piogge specie sul versante tirrenico. Al Sud: instabile con qualche rovescio. Tendenza: settimana natalizia instabile più fredda e con precipitazioni.