SACRO & PROFANO

Fate la Caritas al povero Pd

Sconcerta la decisione dell'arcivescovo di Torino di affidare l'organismo diocesano a Elide Tisi, figura di primo piano del volontariato cittadino ma dal netto profilo politico: già vicesindaca di Fassino è oggi consigliera della Crt su indicazione di Lo Russo

Novità nella Curia di Torino sul piano gestionale e amministrativo. Dopo lunghi anni di onorato servizio va in pensione don Domenico Cattaneo lo storico economo diocesano e al suo posto subentra il laico Alessandro Brunatto, attualmente direttore della Casa del clero, che avrà anche la responsabilità dell’economato di Susa. La grossa novità è però sull’importante e cruciale fronte della Caritas dove, come già aveva anticipato lo Spiffero, terminerà il suo ufficio di direttore Pierluigi Dovis, in carica dal 2000. Lo sostituisce Elide Tisi, parrocchiana di Grugliasco e volto noto della politica subalpina.

Esponente dell’area Ulivista-Pd ha ricoperto importanti incarichi, tra cui quello più prestigioso nella giunta guidata da Piero Fassino dove è stata vicesindaco e assessore alle Politiche sociali e alla casa, negli Anni Novanta. Prima è stata anche vicesindaco e assessore al comune di Grugliasco, nonché presidente del consorzio socio-assistenziale. Attualmente è consigliere di indirizzo di Fondazione Crt. Insomma, secondo qualcuno, siamo di fronte ad una nuova forma di collateralismo della Chiesa torinese verso il Pd che si sta costituendo, in alcune sue componenti, come il vero punto di riferimento politico dell’establishment della diocesi. Questo collateralismo non è più, come ai tempi della Dc, di natura elettorale, ma arriva ad affidargli interi settori di intervento ecclesiale, come appunto è quello della carità.

***

Dal 1° gennaio 2026 si ridurranno ancora le già ridotte parrocchie della diocesi di Cuneo-Fossano. Lo ha annunciato il vescovo Piero Delbosco. Gli enti parrocchiali passeranno da 102 a 82, si estinguono le 4 parrocchie di Demonte, analogamente spariranno le 5 parrocchie dei comuni di Gaiola, Moiola, Rittana, Roccasparvera e Valloriate e le 9 parrocchie dei comuni di Valgrana, Castelmagno, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana e Pradleves, così come quelle di Villafalletto, Vottignasco e Tetti Roccia di Savigliano. È la ex Vandea bianca del Piemonte che si estingue, una forma di cattolicesimo che scompare sostituita dal funzionalismo progressista e spesso dal deserto della decrescita felice.

***

Approssimandosi il Natale non può mancare però una lieta novella. In Vaticano dopo anni di presepi ideologici è tornato quello cattolico tradizionale e pro-life. È stato inaugurato da papa Leone XIV e proviene dal Costa Rica, decorato da ventottomila nastri colorati che vogliono rappresentare le vite salvate dall’aborto e il sostegno delle organizzazioni cattoliche a molte madri in difficoltà, così come sottolineato dallo stesso pontefice: «Ringrazio l’artista costaricana che ha voluto, insieme al messaggio di pace del Natale, lanciare anche un appello affinché venga protetta la vita fin dal concepimento».

Il presepe dell’Aula Nervi presenta anche la novità della Vergine Maria incinta come nell’iconografia bizantina dando corpo a un insegnamento teologico e umano importantissimo: «Gesù ebbe un grembo materno, si nutrì di sua Madre come tutti noi e dipese completamente da lei, come tutti noi». È un presepe quindi che celebra la sacralità di ogni vita umana, in ogni suo momento. Inaugurandolo il papa ha così concluso: «Chiediamo al Signore di rinnovare in noi il dono della pace e della fraternità. Preghiamo per quanti soffrono a causa della guerra e della violenza... Lasciamo che la tenerezza del Bambino Gesù illumini la nostra vita».

Si diceva dei presepi di questi ultimi anni in cui si è reso omaggio a tutte le mode ideologiche del momento, si pensi ai presepi “arcobaleno”, ai presepi ecologici o immigrazionisti (lo scorso anno papa Francesco pregò davanti ad un presepe in cui Gesù Bambino giaceva su una kefiah palestinese). Come aveva profeticamente detto Joseph Ratzinger, anche per i cattolici «il relativismo, cioè il lasciarsi portare qua e là da qualsiasi vento di dottrina» è apparso «come l’unico atteggiamento all’altezza dei tempi». Uno sbandamento che è il frutto di una colonizzazione ideologica

Il presepe inaugurato da Leone XIV non rappresenta né una provocazione, né una sfida ma è la Buona Notizia perché ci riporta al cuore del cristianesimo e cioè all’Incarnazione, quando Dio decide di condividere la nostra condizione umana. Sarebbe piaciuto a Madre Teresa di Calcutta che ha sempre ripetuto – anche quando le fu assegnato il Nobel per la pace – che il bambino nel grembo delle madri è la creatura più povera del mondo e la più vulnerabile, quindi – spiegava – la pace nel mondo comincia dalla difesa della sua vita. Questo presepio pro-life è anche un atto di speranza per i Paesi europei nei quali il più grave e strategico problema è oggi la denatalità. È un inno alla vita.