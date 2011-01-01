Tajani, per Torino un candidato sindaco "anche con Azione"

Per il candidato del centrodestra a a sindaco di Torino alle prossime elezioni amministrative il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, pensa a una figura che "possa raccogliere anche i consensi di Azione". E' quanto ha detto lui stesso oggi nel capoluogo piemontese a margine di un evento dell'ospedale infantile Regina Margherita. "Torino - ha osservato - è una città che ha una forte rappresentanza di sinistra e dobbiamo prenderne atto, ma vogliamo vincere puntando sulla qualità e cercando di allargare la coalizione. Io penso che come a Milano e come a Roma su un candidato civico si possa trovare anche il consenso di Azione, che è una forza all'opposizione a livello nazionale, ma con la quale, in Basilicata, dove il presidente è di Forza Italia, governiamo assieme". Tajani ha sottolineato che, in ogni caso, il candidato dovrà essere "il migliore possibile" e non il prodotto di una "spartizione fra i partiti". "Un candidato - ha ribadito - che possa, oltre al centrodestra, oltre ai mondi civici, possa raccogliere anche i consensi di Azione. È una proposta che lancio. Vedremo".