Corteo Askatasuna, Mosap "Solidarietà agli agenti feriti, basta impunità"

Il Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (MOSAP) esprime solidarietà e vicinanza agli agenti rimasti feriti durante i disordini avvenuti a Torino nel corso della manifestazione legata allo sgombero del centro sociale Askatasuna. "Ancora una volta i poliziotti diventano bersaglio di una violenza organizzata, con lanci di mattoni, bottiglie e oggetti di ogni tipo, fumogeni e vere e proprie azioni di guerriglia urbana", dichiara Fabio Conestà, segretario generale del MOSAP. "A chi oggi parla di protesta, rispondiamo che la protesta è un diritto, ma l'aggressione alle forze dell'ordine è un reato: non esistono cause che giustifichino il ferimento di servitori dello Stato". Conestà sottolinea la necessità di "misure concrete di tutela per chi opera in strada. Servono strumenti normativi e operativi che garantiscano certezza della pena per chi colpisce un agente, e procedure rapide per identificare e perseguire i violenti, soprattutto quando agiscono a volto coperto".