Torino, polizia salva uomo dalle acque del Po

E' stato salvato da una volante della polizia di Stato, a Torino, un uomo che nella tarda serata di ieri si è ritrovato nelle acque del Po e stava per essere trascinato dalla corrente. E' accaduto all'altezza del ponte Balbis, nella zona dell'ospedale Molinette. La pattuglia, del commissariato Barriera Nizza, è arrivata sul posto dopo una segnalazione. Gli agenti, dal ponte, hanno visto l'uomo aggrappato con le mani alla riva e sono riusciti a raggiungerlo subito prima che perdesse conoscenza. Quindi lo hanno fatto riscaldare all'interno della volante in attesa dell'arrivo degli operatori del servizio 118, che hanno proceduto al trasporto in ospedale. Non sono chiari i motivi per i quali l'uomo era in acqua.