Coldiretti Torino a manifestazione Bruxelles, "ora serve cambio di passo"

C'era anche una delegazione di Coldiretti Torino, guidata dal presidente Bruno Mecca Cici e dal direttore Carlo Loffreda, alla manifestazione di Bruxelles contro le politiche agricole della Commissione europea. In una nota, l'associazione afferma che il rinvio della firma dell'accordo Mercosur è una "prima vittoria" ma aggiunge che "ora serve un cambio di passo sul bilancio post 2028 che penalizza gli agricoltori in modo inaccettabile". "Non si può accettare - ha commentato Mecca Cici - il taglio del 25% delle risorse sulla Pac. Von der Leyen propone di scambiare questo taglio epocale con l'affidamento agli Stati Membri di un fondo di risorse generiche la cui destinazione sarebbe a discrezione degli Stati. Non siamo affatto sicuri che una volta ripartiti, questi soldi degli Stati andranno alle politiche agricole. E poi non si può sentire il fatto che il taglio della Pac serve a finanziare il riarmo. Noi produciamo cibo, veicolo di pace. Non scambiamo il cibo con le armi"