Savigliano, cordoglio per l'ex sindaco Ambroggio

È morto a 73 anni Giulio Ambroggio, figura di primo piano della vita politica e culturale di Savigliano (Cuneo). Sindaco della città dal 2017 al 2022 e attuale consigliere comunale di minoranza, Ambroggio è stato per decenni un riferimento riconosciuto per competenza, passione e conoscenza della comunità locale. Ambroggio è stato professore di liceo all'Arimondi-Eula, dove insegnò filosofia, italiano e storia. Alla didattica affiancò sempre l'impegno culturale: autore di libri e pubblicazioni, relatore apprezzato in conferenze e incontri storici. La politica lo ha visto protagonista fin dalla gioventù nella sinistra, prima come consigliere comunale e provinciale, poi come sindaco. I funerali saranno celebrati martedì 23 dicembre alle 11 a Savigliano.