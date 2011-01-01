Cna Piemonte, violenza a Torino è motivo di grande preoccupazione

"Quanto accaduto ieri a Torino è motivo di grande preoccupazione. Quando una manifestazione degenera in violenza e distruzione a essere colpiti non sono simboli astratti ma persone reali: imprenditori, lavoratrici e lavoratori, famiglie. Cna Piemonte condanna senza esitazioni ogni forma di violenza e ribadisce la propria vicinanza a tutte le attività che hanno subito danni o che hanno vissuto ore di paura". E' quanto dichiara il presidente dell'associazione degli artigiani e delle piccole e medie imprese, Giovanni Genovesio, in merito agli incidenti avvenuti ieri. "Le immagini di vetrine infrante, serrande danneggiate e strade trasformate in luoghi di devastazione - è il testo di una nota diffusa da Cna - colpiscono profondamente un tessuto produttivo che ogni giorno lavora con responsabilità, spesso in condizioni già difficili, per garantire servizi, lavoro e presidio sociale nei quartieri della città di Torino. Le imprese non sono bersagli, non hanno responsabilità nei conflitti sociali o nelle tensioni che attraversano la società e non possono diventare il prezzo da pagare per affermare qualunque forma di protesta. Il dissenso può e deve trovare espressione nel confronto civile, mai nella distruzione del lavoro altrui".